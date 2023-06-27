最近2024總統參選人柯文哲提出重啟服貿的政見，其實2013年中旬，服貿首次提出時，由出版界率先提出強烈的批評，接著一連串的事情激發太陽花法西斯學生運動，因馬政府缺乏克服挑戰的政治能力，導致國民黨江河日下，台灣也走向錯誤的方向。這是台灣由強轉弱的關鍵。

由於馬政府是執政者，成敗都要一肩承擔，服貨促成兩岸更大的商務合作與交流，包括民間情感的融合，是促成兩岸永久和平的重要途徑，是正確的政策。然而，大陸統一的壓力是真實存在的，台灣也經歷長期的反共恐共教育，大陸競爭力的崛起，造成台灣新一代自信心的挑戰。

在推動服貨之前，馬政府應加強民族精神教育宣傳，強化兩岸同民族的情感基礎，同時要強化台灣民眾的自信心。不幸的是，馬政府反其道而行，透過八田與一肯定日本殖民建設，自掘墳墓。在關鍵的思想問題上含糊不清，一昧對惡意的破壞者讓步，讓對方予取予求，完全沒有領導大局的架勢。不僅一般民眾內心瞧不起，連基本的支持者也喪失了敬意。國民黨成為沒有方向的夢遊政黨，由於缺乏堅定的信仰和目標，國民黨內部變得很容易被分化和收買。

另一方面，反服貿之後，表面上民進黨取得了政權，取得了歷史、文化和社會的話語權，但本質上也很脆弱，他們鼓動台灣社會對大陸的恐懼和排斥心理，本質上是恐懼競爭，逃避現實。

民進黨執政7年多，不斷深化這種弱勢的心態。在外交上，台灣淪為美國的家犬，不是狼犬，是哈巴狗，民進黨和盲從者不僅不以為恥，還洋洋自得。精神層次上，則幻想《馬關條約》以後，台灣一直屬於日本，台灣人仍然具有日本人的身分。所以在文化上有任何日本痕跡的就要盡量恢復加強。

全台蓋了一堆日式木造房屋，毫無意義的浪費公帑。過去去日本旅遊就只是去旅遊，現在則帶著幾分參拜上國的虛榮感，一副呆頭呆腦的模樣。這種成天搞日本變裝秀的表演，結果不難想像。今天台灣到處充斥著日本製、韓國製的文化商品，能夠倒過來輸出本身軟實力到對方者幾稀。

稍早，我去首爾參加韓國國際書展，幾乎感覺不到台灣文化產品的存在，只有在明洞一個小角落，看見一個台灣珍珠奶茶的小攤位。雙方文化力量的懸殊差距已經到慘不忍睹的狀態。1979年，我第一次以中華民國大專參訪韓國團成員到韓國，在明洞看到電影院放映武俠片《流星蝴蝶劍》，賣座爆滿。今天台灣年輕人連台灣女孩能夠有幸參加韓國女團，都足以沾沾自喜，他們從來不敢想像，台灣也可以創造本身的偶像明星，到日本和韓國讓對方的青少年男女大聲嘶叫。

反服貿是由出版業者首先發難的，理由是要阻擋大陸強勢的競爭，保護台灣的出版業。結果10年下來，台灣出版業扭轉局勢了嗎？沒有，其實是越來越糟。現在成天就想辦法進口比較好賣的書，或盼著政府補貼，原創題目越做越小，連日本時代仿洋山寨車站，這種連日本人早就拆掉不要的建築，也可以出版一大堆書，這種書能拿到外面亮相嗎？

當然，反服貿者一定會說如果不反，情況會比現在更糟。反正喪失競爭骨氣者永遠會替自己不行找理由，怪東怪西，現在又怪到電商頭上，其實真正的原因就是阻擋進步的他們自己。

毫無疑問，反服貿是台灣由強轉弱的關鍵，由缺乏競爭力者來主導政策，結果自然就是一個缺乏競爭力的「弱勢台灣」。