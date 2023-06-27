美媒《華爾街日報》報導披露，美國國務卿布林肯日前訪問北京時，中方曾詢問美方對2024台灣大選的態度，中國大陸政府擔心美國支持民進黨候選人賴清德；報導同時透露美台正在討論賴清德今年8月參加巴拉圭總統就職典禮時，過境美國的可能性。布林肯在北京記者會上曾提到雙方有意共同「管控台海分歧」，那麼管控對象會是賴清德嗎？

根據美台互動慣例，賴清德過境美國的機會不小，賴清德和民進黨政府當然也願意促成此訪問，一來是可以對外彰顯賴清德格外受到美方支持信任的印象，二來是「期待」陸方就賴清德訪美做出強硬反應，令2024選舉回歸藍綠基本盤對決，形同保送賴清德當選。對於美方而言，賴清德早在2020年1月就以侯任副總統的個人身分訪問華府，2021、2022年又分別過境美國，在一中政策「紅線」內接待賴清德，根本不是問題。

既然如此，為何賴清德8月是否過境美國的議題突然在布林肯訪中之後，被外媒端上檯面呢？這就牽涉到在當前情勢下，北京、華府、台灣（賴清德）三方都可能面臨的一個重要問題：若賴清德成行，我要為此付出多少代價？

首先對北京來說，自去年8月時任美國眾議院議長裴洛西訪台、今年4月蔡英文過境美國，大陸已舉行兩次「圍台」軍演，軍演陣仗幾乎和美台高層互動程度掛鉤，這就意味著自詡「務實的台獨工作者」的賴清德一旦踏上美國土地，將會引發大陸再次強硬的軍事反制。但問題在於，今年大陸抓住疫後恢復交流的契機，大推兩岸融合發展，如果8月再度因軍演導致台灣民意緊張，未必符合北京意願，更何況大陸也不希望因軍演助攻民進黨複製2020勝選的腳本。

再從華府的角度來看，布林肯之所以排除萬難訪問北京，正是因為拜登政府仍然想避免和中國產生衝突，尤其在台海引戰。9月印度G20、11月舊金山APEC仍然是美中雙方共同努力促成的「拜習會」目標，假如因賴清德8月訪美造成台海再度緊張，形同令過去一段時間雙方的溝通與努力化為泡影。儘管美國朝野對中態度都趨於敵視，但至少在2024年底美國大選前，拜登和民主黨也無法承擔美中關係因台灣「搞砸」的後果。

最後對賴清德自己而言，雖然目前其兩岸論述言必稱「尊蔡、尊美」，但事實上蔡英文贏得美方認可的最關鍵論述：「依據中華民國憲政體制和《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務」，賴卻始終未曾接受。如果美方要求，可以同意安排賴清德過境，但前提是，賴需要鄭重表態遵守《中華民國憲法》和《兩岸條例》處理兩岸定位，並自行與北京建立對話基礎，這樣無異於要求賴清德與台獨做更明確的切割。問題是，這種代價，賴清德願意接受嗎？

（作者為智庫研究員）