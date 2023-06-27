這段時間，國民黨內蠢蠢欲動，「換侯」的雜音此起彼伏，由於連續幾次民調都顯示，國民黨候選人侯友誼支持率墊底，無論是黨內還是台灣民眾都對國民黨此次推出的人選，產生了極度不滿。就在這關鍵時刻，國民黨前主席洪秀柱發聲助陣侯友誼，這一舉動也算是給侯友誼和國民黨打了一劑定心針。

日前，針對「換侯」風波，黨主席朱立倫再次重申絕無可能，洪秀柱也為此發出千字文，警惕切勿重蹈「換柱」覆轍。有著「國民黨最後良知」美譽的洪秀柱，呈現出的是大公無私、顧全大局的形象，此次她的發言相信能為侯友誼助力挽回藍營的支持。

經歷「換柱風波」的她，以過來人的身分苦口婆心勸誡國民黨，並未因為過去黨內對她的不當對待而選擇抱怨、畏縮，反而在此次勇敢為侯友誼、為國民黨發聲，乃是洪秀柱大局意識的有力體現。

2016年大選，國民黨士氣低沉，洪秀柱勇敢站出來，本想營造氣勢為大咖助攻。詎料，跌破眾人眼鏡的是，她直接一度獲取超30%的民調支持，被國民黨提名為黨內候選人。但更令人沒想到的是兩個月後竟被廢除提名，致使2016年國民黨在大選中遭遇了前所未有的挫敗，朱立倫也引咎辭職，選後洪秀柱又再一次跳出來挑起國民黨主席大旗。洪秀柱當年的骨氣和作風，為自己樹立了良好的口碑，這一次的發言也就對國民黨2024大選更為重要了，對此侯友誼也向洪秀柱表達了感謝。

那麼，除了民進黨和民眾黨的競爭外，國民黨還面臨的一個大難題就是郭台銘。此前傳出郭台銘獨立參選的可能性比較大，同時柯文哲也在不斷爭取郭台銘的支持，之前一度傳出「郭柯配」的論調也為柯文哲增加了一些支持度。但最新消息顯示，近5成民眾不樂見「郭柯配」，本來表態力挺郭台銘的國民黨立委謝衣鳯，也喊話郭台銘可以儘快回到國民黨平台，參與合作。

洪秀柱的發言能否觸動郭台銘，使其回心轉意？其實，郭台銘獨立參選之路迢迢，門檻極高且困難重重，而一直仰望大位的他，想要一下子回心轉意，恐怕也不切實際。所幸，郭台銘最近已明確表態支持國民黨，不能讓民進黨繼續執政。雖然國民黨立委陳玉珍提出的「防磚條款」，建議在7月23日如果支持度尚未達15%將另覓人選，但國民黨內贊成其想法的目前仍是少數，郭台銘對此表現的也很大度。

再者，就是侯友誼自身也在努力，在7月2日將要舉辦的「挺侯大會」上，侯友誼爭取到了韓國瑜的參加。仿效韓國瑜的「夜襲」，或許是侯友誼接下來將要打的牌，曾出奇兵制勝的韓國瑜，侯友誼應該學習，對挽救頹勢發揮奇效。

就算郭台銘獨立參選，也無法撐起來一方勢力，洪秀柱的發聲，如果能對郭台銘產生觸動，使其回到國民黨平台，那國民黨、侯友誼的勝選機率將會大增。加上超過半數的台灣民眾表現出想要政黨輪替的願望，民進黨賴清德身陷醜聞無法抽身，民眾黨柯文哲不過是枚為藍營製造更多危機的棋子，就看國民黨能否倒吃甘蔗，藍天再現。（作者為台灣青年聯合會理事長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※