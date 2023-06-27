#Me Too風暴也掃到了外交部，繼前駐菲代表徐佩勇因性騷解職回部後，駐泰代表莊碩漢也因性騷閃辭，上任不到1年就狼狽下台。這既說明近年來外交人事藏汙納垢，更顯現民進黨政府施政以意識形態與嘉惠親信為主，外交專業與尊嚴全被踩在腳下。

意識形態掛帥 濫用親信

莊碩漢並非職業外交官，卻在去年被任命出使泰國。說來這是相當崇高的榮耀與責任，但他卻在出差時強拉女祕書小手，夜間傳喚對方到自己房裡，據傳性騷受害者還不只一人。而外交部對莊碩漢的突然請辭，一開始還有心遮掩，推說是因「個人因素」，接著才改口證實是因為性騷。

這並不是個案，今年4月菲律賓代表徐佩勇長期性騷菲藉女祕書，被人上網揭發後解職調部。雖然外交部聲稱已按程序處理，但外傳受害館員曾多次向國內檢舉，卻如石沉大海，直到驚動監察院後，外交部才急忙下令徐佩勇限期返國，目前案情仍在「調查中」。

1個月內外交官員接連捲入性騷疑雲，嚴重損傷台灣國際形象。但總統府在6月21日發布駐泰代表莊碩漢請辭獲准的幾小時前，他才剛在台北和泰國駐台北代表簽署《台泰漁業合作執行協議》，府院高層明明已決定讓莊碩漢去職，卻還讓這位性騷代表和泰方簽兩國協議，既不尊重泰國，更是丟了台灣人的臉，這是什麼外交神操作？

外交工作必須在國際間維護國家主權尊嚴、增進邦誼與保護人民利益，向來需要相當的專業養成，因此一般公務人員需要高考及格，外交人員則要特考。但自從民進黨執政以來，政策上意識形態掛帥，人事上濫用親信愛將，專業的外交職位淪為酬庸肥差，基層的職業外交官員不得不仰其鼻息，接受外行指導內行，甚至遭到不公欺壓也無法討公道。駐外大使身為一館之長，如果品行不彰作風蠻橫，加上與國內黨政高層關係良好，出了事有人罩，真的可以作威作福。

之前就發生過駐大阪辦事處前處長蘇啟誠、駐聖保羅辦事處組長王之化輕生的不幸事件。2018年燕子颱風侵襲日本，台灣旅客滯留關西機場引發民怨，駐日代表謝長廷遭到網友痛批，旗下率領一批網軍的卡神楊蕙如出馬帶風向，把過責都轉向大阪辦事處。其實所謂的外館處置失當，完全是網傳有誤，但在網軍圍蘇救謝下，外交部要求蘇啟誠扛起全責，將他解職調回，悲憤交加的蘇啟誠，留下「不想受到羞辱」遺言上吊身亡。後來在Ptt發文詆毀的蔡福明，和雇用他的楊蕙如，都依侮辱公署罪判刑5個月。

折損外交人才 踐踏尊嚴

一位勤勤懇懇、謙和待人的專業外交官，竟被綠營狠毒的官官相護逼到走上死路，讓所有的外交人員都不得不心寒。蘇啟誠遺孀的話更是字字血淚，她除了遺憾之外，也希望「是不是他們以後能夠對於職業外交官，有一定的尊重。」

遺憾的是，這個希望落空了，在民進黨執政集團的字典裡，只有自己人與敵人，哪裡有什麼尊重？今年3月，駐聖保羅辦事處組長王之化在住處墜樓身亡，遺孀俞惠敏投書媒體，向外交部長吳釗燮陳情，接著公布王之化生前的錄音、信件等資料，表示因不願草率核銷近40萬美元的官邸修繕費，遭辦事處長馮光中霸凌，還意圖設計栽贓他貪汙公款。馮光中辯稱王之化有憂鬱症，家屬否認並告發馮光中加重誹謗罪，至於外交部的調查報告，則聲稱因家屬已提告，基於調查不公開原則，不對外公開。至於錄音帶吳釗燮聽了沒有，遺孀得不到答案，社會也看不到一條人命隕滅的真相。

民進黨偏執的抗中仇中國策，讓我國的外交空間愈來愈窄，外交人員的工作愈來愈艱難。但連續斷了7個邦交國的吳釗燮，依然好官我自為之，果然是高層有人好做官，高層無人任欺壓。吳釗燮當外交部長至今，折損優秀的外交官，踐踏外交尊嚴，外交只有丟分沒有得分，既對不起專業的外交團隊，更對不起人民和國家。這樣的外交部長能繼續春風得意，正映照出了台灣外交的一敗塗地和民主的破敗。