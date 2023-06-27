新北幼兒園餵藥案經過台北榮總質譜儀檢測陰性後，案情本身已初步告一段落，然而，此案所引發的政治紛擾、特別是民進黨2024總統參選人賴清德陣營所涉及的假訊息事件調查及司法案件，則仍在進行中。

侯友宜競辦日前告發賴清德及賴辦發言人、新北市議員戴瑋姍涉犯散發假訊息，有違反《社會秩序維護法》之嫌，據了解，警方已通知賴清德到案說明。稱近日種種風波為「烏龍餵藥案」的中華民國幼教聯合總會表示，既然案情已經釐清，呼籲幼教老師應恢復協助幼兒安全餵藥。

過去1個月以來，新北板橋和汐止連續出現的餵藥疑雲，在民進黨相關政治人物的不斷炒作、散播假消息之下，不但侯友宜遭受嚴重的不白之冤，也令眾多家長陷入恐慌、擔驚受怕，加上幼教聯合總會為免教保員繼續受到特定政治集團不當餵藥甚至餵毒的指控，一度發表公開聲明，表示要全面停止協助幼兒餵藥，增加不少家長的負擔，也造成家長和老師彼此失去信任。

僅僅只是為了打擊選舉對手，民進黨讓幼教體系一片混亂，整個社會付出巨大的代價，然而，賴清德、戴瑋姍及賴陣營，以至於民進黨散播各種不實消息的立委和地方議員，竟沒有人對此心懷歉咎，至今沒有任何一個人道歉，連有關巴比妥的貼文已被台灣事實查核中心認定為假訊息的戴瑋姍，竟還大剌剌指責藍營提告是司法濫訴、侯友宜缺乏民主素養，凸顯侯陣營面對餵藥案心虛云云，強辭奪理就是不肯面對自己的錯誤。

戴瑋姍年紀輕輕臉皮就這麼厚、這麼老油條，外界如何能夠對民進黨的新生代寄予希望？如今真相水落石出，賴清德、戴瑋姍及一眾潑髒水的民進黨政治人物做了最壞示範，要如面對民意？

幼兒園餵藥案共有兩波，第一波發生在板橋區時，侯陣營不知是古意還是遲鈍，癡癡等待檢調消息而無積極行動，等到發現司法單位似乎刻意拖延、要「讓子彈飛一會兒」時，已經時不我予，罵聲遍傳，侯友宜的民調大幅滑落8到10個百分點，對選情造成了重大衝擊。

侯陣營痛定思痛，餵藥案第二波在汐止出現時，即加速步調、強化攻擊力道，並迅速提告，終於扳回部分失土。事實證明，跟民進黨打選戰絕不能有一絲一毫的遲疑，甚至放軟。天下武功唯快不破，就是要快要硬要狠。之前侯陣營反應慢半拍，讓對手抓到把柄炒作侯友宜對市政無心無能；一旦社會形成既定印象，要導正過來已是困難重重。

事實上，以侯友宜過往長期槍林彈雨的警界生涯，以及擔任副市長和市長劍及履及的施政風格來看，他就不是一個溫吞無效率的人，可嘆，之前的侯陣營競選節奏實在是過於緩慢。

距離投票日只剩下6個多月，未來選戰只會更腥風血雨，經歷這次餵藥案的震撼教育之後，侯友宜未來打選戰不能再細火慢燉了，在競選團隊重組後，要拿出「人民保母」警察的魄力與執行力，「侯侯打選戰」，面對競選對手抹黑抹紅的暗黑戰術，要以全新的飆風戰士之姿回擊，才能站穩腳步，並導正敗壞的選風。

（作者為作家）