近年來台灣的用路安全引起社會關注，交通亂象甚至引起CNN認證「行人地獄」。有鑑於此，交通部本月16日預告修法，警政署則指出斑馬線上若有行人車輛皆須停讓，然而過於嚴苛且硬性的施行新規，引起各界強烈反彈，最終24小時內被迫宣布暫停，意味著政府思維未著重交通工程和駕駛人行為的根本性問題，「重執法、輕工程與教育」實則治標不治本。應對政策的急就章，以及朝令夕改，反映行政部門缺乏有效協調和整合，顯見決策階層與公眾民意脫節甚遠。

「行人地獄」之名緣起於CNN去年的專題報導，從疫後台灣力圖恢復過往觀光榮景的角度出發，深入探討行人的道路安全問題，同時亦援引加各國官方說法，指國際觀光客來台的首要條件是道路安全的改善。實際上根據道安資訊查詢網資料顯示，2022年交通事故30日內致死人數首度突破3000，每日平均死亡人數則超過8人，其中近5年行人亡故平均每年亦達400位以上。相比OECD國家，台灣2021年每10萬人因交通事故達12.67人的死亡數也明顯偏高，因而被貼上「行人地獄」標籤，上述數據分析可知，用路人安全確實成為一大問題。

台灣的道路安全問題，長年以來受到各界詬病，日前民眾甚至刊登各大報刊頭版廣告致告政府改善。交通部早前則重點列出「人車空間分隔」與「減少路口人車衝突」改善方針，立法院三讀通過《道路交通管理處罰條例》部分條文，旨在擴大保障行人用路安全，並究責未停讓範圍，警政署日前亦建議取締新措施。其中飽受爭議的「斑馬線若有行人，車輛皆須全停」，迫於輿論壓力的反彈，交通部因此宣布重回現行取締標準，然而陷入輿論風口浪尖的警政署卻表示，新規為各部會共同研商與決定的結果，顯見行政單位跨部會協調與溝通不足，事後面對各界撻伐，僅能導向共同概括承受來平息眾怒。

綜觀政府各部會的對應措施，主要體現於加強執法與提高罰鍰兩大層面，從交通改善的「3E原則」（工程、教育、執法）來論，政策思維依然偏向執法面為主，具體則反映於近來《道路交通管理處罰條例》修正，聚焦於車輛未禮讓行人的罰鍰提高至6000元。觀察歷來新聞已見許多道路亂象，尤其行人與駕駛人爭奪路權的情況日益嚴重，追本溯源，道路交通問題更應從工程和教育層面來解決，光就「嚴刑峻法」的實施，恐怕難以根本性解決問題。

台灣交通困境的改善實非易事，在施行道路安全的執法層面以外，更應優化道路設計，以及交通號誌的完善機制，以及整合作為把關上路的車輛考照制度、學術科協同訓練等，透過長遠性、通盤性與永續性的政策規劃，與時俱進改革，消除道安危機，台灣才能實質性逐步擺脫「行人地獄」之名。（作者為復旦大學新聞學院博士）

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