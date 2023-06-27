歐美習慣劫掠的國家，多半僱有外籍佣兵，例如俄羅斯瓦格納兵團、法國外籍兵團、美國黑水公司。佣兵的特色是不問出身，不分國籍，不講規定，待遇高過正規軍，在境外執行官方不方便出面的戰鬥。

瓦格納成立於2014年，薪資與裝備全數來自俄羅斯，初期任務以協助烏東作戰為主。由於英勇善戰，在國際贏得一定名聲，2017年受僱進入中非共和國，擔任鑽石開採的保全工作。

非洲不管什麼組織的戰鬥力都差，瓦格納所向披靡，日漸獲得其他國家信任，2018年勢力深入蘇丹，2019年擴及馬利，從此在非洲如風捲殘雲。

瓦格納工資太高，平均月薪達2500美元，貧窮的非洲付不起，於是部分國家採取共同開發，或給予專屬礦產開採權。2019年瓦格納從非洲獲得的收入，已超越俄羅斯官方的財政補助，集團首腦普里格津富可敵國。

2022年2月，俄烏戰爭爆發，瓦格納急速擴編，最高時兵力達7萬人。同樣在俄烏戰場，俄士兵月薪約300美元，瓦格納為2500美元。由於巨大的薪資差距，俄國防部自然將艱巨的任務交給瓦格納。時日一久，瓦格納怨聲載道，普里格津內心也起了變化。在媒體吹捧下，他自認是拯救俄羅斯的英雄，不甘做一個「編制外」佣兵集團的領袖，因而不時對俄國防部發出嚴厲的批評。

5月23日，瓦格納對俄進行「下一任總統你會支持誰」的民調，結果普丁獲得42.5%，普里格津39.7%，俄總理15%，國防部長0.1%。這種「忘了自己是誰」的狂妄心態，想必惹惱了克里姆林宮，於是俄下令在7月1日以前，瓦格納必須與國防部簽訂合同，並接受國防部的直接指揮。

收兵權對普里格津如五雷轟頂，除了權力盡失，多年來在非洲建立的偉業亦將付諸東流。憤怒之餘他輕率起兵，待冷靜下來再一思量，想到他在政界有誰的支持？後勤補給從何而來？俄羅斯媒體會如何批評？國際力量可能聲援嗎？且等到耗盡手頭現金，哪個士兵還會為他而戰？

普里格津畢竟精明幹練，明白起兵成功的機會微乎其微，於是在白俄羅斯總統出面調停之際，順勢找了下台階，草草結束這30多個小時的叛亂之路。（作者為海軍退役上校）

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