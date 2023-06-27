台北農產運銷股份有限公司（以下簡稱北農）26日改選董監事，農委會失去北農控制權，其推舉的董事與青果合作社當選之2席董事全數竟退席抗議，導致之後討論人事案的臨時董事會流會，農委會並發新聞稿，痛批台北市政府「霸道作風」嚴重傷害公司之正當治理。但其實，農委會干預農業組織的劣跡斑斑，才是真正的霸道作風。

農業組織長期以來政治傾向偏向國民黨，所以成為民進黨的眼中釘。綠營二次執政後遂處心積慮介入其運作，農委會過去使用的手段包括：

一、農田水利會模式。台灣的農業水利管理制度由來已久，可追溯自清朝，主要都是由用水的農民自治管理，由水利會的會員自行調配水源，達到最有效率的運用。因水利會在選舉期間具有相當的影響力，民進黨執政後即強行修法，於2020年10月1日改制為公務機關，將水利會資產收歸國有，直接任命各地的處長，成為其酬庸的工具，水利建設與水權調度大不如前，反而威脅了農業發展。

二、《農會法》模式。在強奪水利會之後，民進黨又想動農會。2022年農委會提出《農會法》修正草案，打算由中央主管機關指派10至12位「專業理事」，擔任中華民國農會理事會之理事，藉以插手全國農會。若能順利通過立法，將進一步將手伸進各地農會以及漁會，恣意干預農業自治團體，農業組織的自治機制將蕩然無存。所幸，在輿論高度反對下，農委會才被迫刪除該提案。

三、補助要脅模式。嘗試《農會法》修法一途失敗後，農委會無法直接指派全國農會理事，但仍未放棄干預農業組織的企圖，改以龐大的農業資源，尤其是農業補助款，交換農會人事權。就有農會高層表示，農委會直接要求農會需提供1/3的理事名額。

四、前北農模式。在柯文哲任台北市長期間，農委會主導北農，只要有關係，即使缺乏農產運銷專業亦可擔任要職，例如由44歲的「250萬實習生」吳音寧任總經理，以及由陳吉仲愛將、37歲的陳平軒空降為北農副總，更遑論硬塞新潮流系的翁震炘擔任總經理的荒唐行徑，讓公司治理精神蕩然無存。

根據北農公布的股權結構，農委會與台北市政府均為22.76%、青果合作社9.48%、各級農會24.8%、農產品販售商及其他20.19%。農委會加上其控制的青果合作社已擁有32.24%股權，該會只要釋出前述的資源要脅就可拉攏部分農會，再獲部分民股支持即可過半。本屆北農改選原本被認為是一場勢均力敵的選戰，結果農委會的董事席次不增反減，主要是販運商的倒戈，足見農委會的作法與北農的經營已引發民股的高度不滿。

恣意妄行的農委會不知檢討，還誣指北市府企圖全數包攬常董之席次是霸道作風。但從北農的董事會選舉正可看清，誰才是漠視農民與消費者權益的政治操作者？

（作者為中華經濟與金融協會副祕書長）