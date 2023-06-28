2023年6月22日印度總理莫迪訪問美國，莫迪在美國國會發表談話，並與美國總統拜登舉行會談。美國已準備好向印度提供現代技術與最新武器。美印關係升溫，不利於俄羅斯利益，尤其是中俄追求多極化世界的目標。這次莫迪訪問美國傳達的訊息，是否成為印度與中俄關係的絆腳石？尤其是接下來8月的金磚國家會議，印度與美國、中國、俄羅斯競爭與合作態勢，關乎金磚國家未來，值得關注。

印度不結盟(多結盟)政策下的矛盾

美國參謀首長聯席會議主席密利在美國國防大學畢業典禮致詞說，「美國主導的單極世界已經過去，現在世界至少有3個超級大國，分別是美國、俄羅斯和中國，除了這3個超級大國之外，未來幾十年內將有更多國家崛起，成為區域大國，並可能成為全球性的超級大國，未來地緣政治將更複雜」。

美國已經意識到，多極化世界已經勢不可擋，美國試圖形塑新的多極化世界，發展出新的平衡形式，拉攏其他親美大國崛起，強化美印戰略關係，這是一種平衡策略。

另外，這次拜登、莫迪在聯合聲明中雙方強調，「基於規則的國際秩序的重要性，並表示當代全球秩序建立在《聯合國憲章》、國際法以及尊重國家主權和領土完整的原則之上。美國印度決心反擊任何單方面顛覆多邊體系的企圖。雙方聲明符合美印印太戰略的共同價值」。

無論是美國還是印太戰略的國家，相當強調「基於規則的國際秩序」，口號喊了多年，實際上仍有限制性，特別是美國無法確定在發生衝突時能在多大程度上保護盟國，例如台灣、南海問題。美國發起的四方安全對話雖然印度有部分好處，但沒能完全解決印度所面臨的安全困境。

印度雖然是四方安全對話（QUAD）成員國，有時傾向淡化四方會談的軍事成分及其反中傾向，有時候不忘提及自己也是中國俄羅斯主導的上海合作組織、金磚國家的成員國。印度認為維持不結盟的立場不具有煽動性，擁有全球利益的印度希望參加除軍事集團之外的所有區域與國際組織，這是印度愛好和平的政策多樣化的展現。印度曾保證不會允許西方利用印度作為對抗中國的馬前卒，就像烏克蘭對抗俄羅斯一樣。

另一邊，印度與中國、俄羅斯有著追求世界多極化共同價值。然而，印度發展中國、俄羅斯關係，有不同程度的合作、競爭與衝突。印度與中國是俄羅斯戰略夥伴，俄中關係存在許多問題，俄羅斯與中國的合作出於地緣政治而非意識形態，多極世界的主張讓中俄關係更加靠近。中國發展為了增強應對任何挑戰準備，印中雙邊關係的發展並不容易，即便中印邊界問題不至於對兩國構成任何立即性的嚴重威脅，成為中印之間的矛盾，阻礙雙邊關係發展。

印度為了維持印度大國地位，在中國俄羅斯與西方之間維持平衡關係，無論是不結盟政策還是多結盟政策，有助於加強印度實力。

在雙邊關係層次上，印度周旋於美國、中國、俄羅斯之間關係並不和諧。在國際層次上，印度在四方會談、上合組織、金磚國家，採取不過度干涉、各邊取悅、討好，為自己找到安全保障。相反的，成為中國俄羅斯反美國霸權，追求多極化世界的絆腳石。這些障礙主要來自於不結盟政策的後果。

印度降低對俄製武器依賴

印度將烏俄衝突視為對其軍事學說可行性的考驗，印度依賴於與俄羅斯的戰略合作，烏俄衝突是印度對俄製武器與軍隊發展戰略的考驗。莫迪此行訪美，釋放出印度打算降低對俄軍售依賴。

印度武器進口多元化政策由來已久，近年來印度對俄羅斯武器進口下降，進口額度從69%下降至50%。這次莫迪訪問美國時表示，美國現在是印度主要軍事夥伴之一時，美國國會起立鼓掌回應。美國參議院提出了一項法案，根據該法案，印度購買美國武器可獲得優惠待遇。這是美國發出的友好訊息，同時向中國俄羅斯發出負面信號，印度打算降低對俄羅斯軍事採購的依賴。但是不等同於印度反俄立場、不結盟政策鬆動。

接下來，8月24日在南非舉行的2023年金磚國家峰會，與此同時，俄羅斯因為雇傭兵叛變問題，讓俄軍焦頭爛額，反而讓烏克蘭陣營士氣大振。此時美國釋出利多拉攏印度，讓中俄印關係及國際合作，又添加了更多競爭與利益算計的色彩，這也是美國所樂見的情況。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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