先請問一個網路詞彙「晉江文學」是什麼意思？

就是字面意思啊，「晉江文學」指的是在大陸知名文學平台晉江文學城發布的原創網路小說，多以耽美、愛情等符合女性閱讀口味的類型為主。

所以，現在即便不是發表在晉江文學城的小說，只要它的風格偏向於晉江文學城的風格，也會被歸於「晉江文學」。以至於衍生到一些現實中發生的故事，也會以「啊，這個故事相當地晉江文學」來形容。

●晉江文學改編劇集

前幾天，一部非常典型又知名的晉江文學改編劇集，在台灣開拍了，劇的名字叫《某某》，是著名網路作家木蘇里2019年在晉江文學城連載的小說。

這部小說在網路完結後半年就出版了實體小說，非常暢銷。

《某某》當年在晉江文學城戰績彪炳，蟬聯平台各大榜單TOP11，積分190億+，收藏60萬+，評論50萬+。（網路圖片）

《某某》的故事講的是，江添和盛望兩個高中學霸因父母再婚而成為「兄弟」，並發展出鐫刻在彼此心靈深處的屬於「某某」的感情。

2021年，大陸以推出偶像團體著稱的絲芭傳媒（絲芭影視）宣佈將會把《某某》影視化。不過當時坊間都不看好這個項目，因為它的題材太特殊了，幾乎是一個「不可能拍出來的劇」。

沒想到，兩年後，《某某》這個項目竟然輾轉拿到寶島去做了。

《某某》的導演是台灣導演柳廣輝，兩位男主角由劉冬沁和曾向鎮扮演。在開機儀式前，曾經一度盛傳男主角之一是柳廣輝一手捧紅，最近憑借《不良執念清除師》正大紅中的曾敬驊。

柳廣輝以拍攝MV起家，拍攝過無數歌手的MV。他從柴智屏製作的《貧窮貴公子》開始擔綱劇集導演，在台灣偶像劇的鼎盛年代拍過《粉紅教父小甜甜》等劇。

柳廣輝一直和大陸業者保持著多年良好的合作關係，2016年柳廣輝的首部電影長片《購物女王》在兩岸上映，但口碑和票房都非常不好。

2017年他到大陸執導了偶像劇《瑪麗蘇遇上傑克蘇》。

2020年，柳廣輝的第二部電影長片《刻在你心底的名字》大火，不僅票房破億，還捧紅了陳昊森和曾敬驊兩位年輕演員。

《某某》這次也是兩位年輕男演員，而且兩位都來自（或出生在）大陸。

●扮演盛望的劉冬沁

劉冬沁生於1994年，雖然才29歲，但已經經歷過演員這個職業的起起伏伏了。（網路圖片）

扮演盛望的劉冬沁其實已經是一位知名演員了，他的經紀公司就是擁有《某某》影視版權的絲芭。

劉冬沁生於1994年，雖然才29歲，但已經經歷過演員這個職業的起起伏伏了。

劉冬沁畢業於上海戲劇學院，他的外形條件和專業能力都相當出眾，還在讀書的時候就被華誼兄弟簽走了。他出道第一部戲就是在師兄鄭愷和劉詩詩主演的大劇《那年青春我們正好》演男二號。仙俠劇《幻城》演重要角色遼濺。他在簽入華誼第二年，就開始在一些影視劇中演男主角了，網路劇《我不是妖怪》、《東山晴後雪》、《戀與偶像》。

2018年的《法醫秦明2清道夫》是劉冬沁的高光時刻，他扮演了秦明，而第一部中的秦明是張若昀扮演的。不過第二部顯然沒有第一部那麼有名。

2019年趙寶剛導演頗為失敗的《青春斗》也有劉冬沁。網路劇《你是我的英雄》也是撲得無聲無息。網路劇《心宅獵人》反響還不錯，劉冬沁演的雙男主之一秦一恆，還和侯明昊組CP。

2021年他的第一部電影《我的青春有個你》上映，他和王可如扮演男女主角。這個時候劉冬沁已經離開華誼，在那年夏天回到他出生和讀大學的上海生活，並加入了絲芭。

2021年年底，劉冬沁主演的劇集《愛很美味》播出，這部劇意外地「暗紅」了。他在劇中扮演仗義又深情的富二代宋超，守護著李純扮演的劉淨，收穫了無數粉絲。宋超成為了這部劇最討人喜歡的男性角色。

2022年，被積壓了3年之久的電視劇《舌尖上的心跳》播出，劉冬沁扮演的是男二號宋意然。

今年4月，《愛很美味》電影版上映，劉冬沁只出現在片尾彩蛋中，粉絲們紛紛詢問為什麼沒有宋超？

6月1日，劉冬沁主演的古裝愛情劇《花戎》開播，他扮演的是巫族大尊，這部劇目前還在播出當中。

今年劉冬沁出演的晉江文學改編劇《以愛為營》可能就要播出了，這部劇的男女主角是王鶴棣和白鹿。

劉冬沁是大陸演員，在如今的境況之下，他是如何能前往台灣地區拍戲的？其實現在大陸人士要去台灣地區，依然是有一些辦法的，只是比較麻煩和非常非常貴而已。

●扮演江添的曾向鎮

不過，《某某》中扮演江添的曾向鎮就不會有這樣的顧慮，他現在就定居在台灣。

今年28歲的曾向鎮出生在廣東汕尾，他10歲的時候就移居到香港了，2018年他進入台北藝術大學戲劇系學習表演，2021年畢業。（網路圖片）

今年28歲的曾向鎮出生在廣東汕尾，他10歲的時候就移居到香港了，2018年他進入台北藝術大學戲劇系學習表演，2021年畢業。

之前曾向鎮的幾部作品，都有BL的情節，比如2019年的學生短片《新居入伙》就是如此。

比較正式的短片是2021年和黃丞邦一起演的BL劇《奇跡》的前導片，其實這部劇本來是會和著名的《圈套》系列一起拍的，但後來就不了了之了。

今年他還拍了一個兩岸青年短片大賽的宣傳短片。也拍了一些廣告，比如KFC。

曾向鎮參加了最近正在播出的台灣律政劇《最佳利益2：決戰利益》的演出，扮演法務助理江正洋，與天心、劉品言、禾浩辰、溫升豪等對戲。

平常的曾向鎮，就是個在寶島上山下海，衝浪旅行看電影的標準文藝青年的樣子。

《某某》劇版公佈陣容後，在《某某》讀者和粉絲中引發軒然大波，很多都覺得快30歲的兩人演不好學霸高中生。（網路圖片）

《某某》劇版公佈陣容後，在《某某》讀者和粉絲中引發軒然大波，很多都覺得快30歲的兩人演不好學霸高中生。但不知道劉冬沁+曾向鎮，會不會在柳廣輝的打造下，再現陳昊森+曾敬驊的輝煌呢？

演兩位男主角父母的是著名演員段鈞豪和洪小鈴。洪小鈴已經開始演媽媽了？很正常啊，她現在45歲，正是一個高中生媽媽的年紀。畢竟，距離《放羊的星星》已經過去了16年了。

《某某》的其他演員還有姚愛甯和之前一直在大陸發展的蔡振廷。

（台片所）

（本文來源：「映畫台灣」公眾號）