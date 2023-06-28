鑑於去年底戶政資料外洩，近月各部會資安規範趨嚴，申請大數據難度大為提高，海外就業、薪資中位數等運用大數據推估的國勢統計，皆已面臨巧婦難為無米之炊的難題，這個問題若得不到解決，日後所有運用大數據推估的政府統計都將停擺，政府統計公信力已然是岌岌可危。

政府如今所擁有的大數據非常多，如戶籍、公保、勞保、勞退、健保、入出國、所得稅、大專以上畢業生檔等等，這些資料對於政府施政及統計工作已然不可或缺。因應戶政資料外洩，近期各部會繃緊神經，不僅調整資安規範，使得申請大數據的難度大為提高，在寒蟬效應下，甚至連去識別化的統計，也懼於提供，只要稍微涉及資安，莫說不提供給一般人，就連其他部會因公務需求，也常被打回票，因資安問題而產生的過度防衛動作，已讓政府統計工作蒙上陰影。

政府統計過去資料主要來源有二，一是循普查獲得，一是由抽樣調查得到，像每月發布的薪資、就業、外銷訂單、工業生產，每年所公布的家庭收支調查都是抽樣推估而得。不過，隨著政府大數據資料愈來愈豐富，大數據的運用已日趨普遍，愈來愈多重要國勢統計都得靠大數據才編得出來，例如國富統計、海外就業人數、薪資中位數、初任人員薪資統計、就業導航統計等等都需要由數個大數據碰檔才能完成推估，而在統計編算中，戶籍檔尤為重要，而如今戶籍檔申請門檻最為嚴格，以致政府統計官員憂心忡忡。

大數據的應用如今非常普遍，例如每年12月的海外就業統計、薪資中位數就是仰賴數個大數據，設定條件，推估而得。以海外就業統計為例，就得運用戶籍檔，連結國人入出國檔以判斷長期停留海外者有多少人，然後再連結勞保、健保等相關公務登記資料進行推估，沒有戶籍檔則海外就業統計根本估不出來。

又如，年底公布的薪資中位數，這項統計，過去讓我們知道有三分之二上班族的年薪不及平均薪資，是重要的薪資分布數據，而這項統計也是由綜合所得稅檔著手，連結勞保、勞退、健保檔比對以確認受僱者，最後再連結工商普查、營利事業所得稅檔及戶籍檔校正並加權，如此一道又一道的大數據推估，最後才能得出我們看到的薪資分布統計。

此外，初任人員薪資統計、就業導航統計、國富毛額同樣也是利用多個大數據，以統計方法推估。然而，「一朝被蛇咬，十年怕草繩」，在戶政資料外洩之後，各機關為求自保，紛紛提高大數據申請門檻，如此一來，統計部門自然要頭痛，巧婦難為無米之炊，沒有大數據，徒有高明的統計方法亦無用武之地。

我們認為，資安很重要，國家統計也很重要，不可因噎廢食，應該在資安的前提下讓統計工作仍得以進行，才是妥當的，絕不能在過度資安防衛下，導致統計工作停擺。職是之故，宜由行政院擇政委一人負責，成立專案小組進行跨部會協商，短期的作法，應以資安為前提，訂出取得大數據的準則，讓部會有所依循，如此一來統計部門得以取得大數據，持有大數據的部會也可消除對資安的疑慮。長期而言，則應促使中央各部會儘速接上政府資料傳輸平台（T-Road），T-Road這一通道由於傳輸全程以機關憑證加密，足以確保資安無虞，果能如此，自可以使大數據的資安與應用各得其所，也就不致於出現今日的困境了。

2018年統計法修正案在立法院審查時，政府增訂統計法第17條、18條給統計部門予取得大數據的法源，這是統計法有力的依據，如今大數據取得面臨瓶頸，主計總處可循這兩項條文與部會協商，相關統計工作在即，行政院跨部會協商應速展開，以免海外就業、薪資中位數等重要國勢統計開天窗，屆時就難看了，不只難看，政府統計公信力也將為之蕩然無存。

如今愈來愈多的政府統計工作與大數據有關，大數據運用成功即政府統計的成功，大數據運用失敗，也就是政府統計的失敗，從這次事件衍生出來的大數據與政府統計問題，說明如何創造資安與統計衡平的環境，至為重要，統計部門自應深思再深思。