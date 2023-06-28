布林肯訪中行畢仍餘波盪漾，美媒揭露布氏曾與中國官員討論到台灣2024大選議題，中方試探性詢問美方立場是否傾綠，布氏則回復拜登政府立場將不偏不倚「不支持對選舉過程干預」。

面對中方的憂心，布林肯的回答顯然非常官方。詭異的是，在中方提出疑慮之前，美國方面早就打起「預防針」，在三月一場眾議院撥款委員會國防小組的聽證會中，眾議院外委會主席麥考爾認為習近平會試圖介入明年台灣的大選，如果介入失敗就很有可能發動軍事行動。

美方先後有關不干預台灣大選的舉動與說明是不是如同台語俗諺的「打人喊救人」?或許尚待來年選舉結束才有答案，但從過去的歷史來看，美國介入台灣大選並不令人訝異；又或者是說，干涉他國大選才是美國對外的日常。

就在多年前，俄羅斯被質疑嚴重介入美國大選幫助川普取得成功後，美國布朗大學沃森國際與公共事務研究所研究員史蒂芬·金澤就曾在《波士頓環球報》刊登文章痛批美國在一個多世紀以來，領導人多次通過各種方式影響其他國家的選舉。美國在那些國家支持符合自己利益的候選人，至恐嚇乃至誹謗他們的競爭對手。其羅列了案例包括:

一、1898年幫助古巴將西班牙逐出後實施的選舉中，採取各種措施阻礙其他人與這位候選人競爭，開啟了美國干預他國大選的濫觴。

二、同年，美國併吞夏威夷隨後實施選舉，但並未將選舉權大範圍賦予當地人民，只為了確保只有親美的候選人才能當選。

三、在冷戰早期，影響外國大選成為美國中央情報局（CIA）的核心工作。其第一項任務就是確保義大利親美政黨在1948年大選中獲勝。

四、1953年，美國政府在美國境內一所天主教神學院內發現了一位前越南官員，這個越南人已經在神學院裏住了一段時間，但經過美國政府的運作，他搖身一變成為新成立的南越總理。按照原計劃，他做兩年總理後將參加全國大選，但在意識到自己無法贏得選舉時竟然取消了大選。當時的美國國務卿稱「我們對他的做法表示支持」。

隨後美國中央情報局安排了一場全民公投，任何反對這位總理的行為都嚴格禁止。據稱，高達98.2%的投票人都支持這位總理繼續對國家的統治。而當時美國駐南越大使稱那次全民公投是一場「巨大的勝利」。

五、1955年，美國中央情報局將100萬美元匯入印尼親美政黨的帳戶。

六、1957年，美國政府通過資金支持，成功將一位親美政客推上了黎巴嫩總統的寶座，一位中情局官員曾這樣寫道：「在黎巴嫩大選期間，我是黎巴嫩總統府的常客，每次去時，我的手提箱總是裝滿了黎巴嫩鎊，而每次都是黎巴嫩總統親自收下那些錢。」

七、1964年對智利的干預就體面多了，美國暗中對自己支持的候選人提供了大筆資金支持，同時還通過報紙、廣播等媒體對輿論施加影響。1970年，智利再次舉行大選，為了干預選舉結果，這一次美國卷入得更深。美國中央情報局及其他政府機構試圖通過各種途徑阻止智利國會通過對有社會主義傾向的新總統的任命，在隨後的3年時間裏，美國對智利進行了制裁，直到該國發生軍事政變將那位總統推翻。一位美國官員曾表示，對智利的干預是非常必要的，因為「智利人非常愚蠢，竟然選出了一個與美國對著幹的總統」。

八、1975年，在中情局操作下，一位親美以色列政治家成功當選總理。

九、1984年，中情局安排了一位親美的尼加拉瓜經濟學家競選總統。後來意識到這位經濟學家不可能當選時，中情局讓他放棄了競選，同時還不忘抱怨尼加拉瓜是個缺乏選舉自由的國家。

十、2009年，美國在洪宏都拉斯運作了一場軍事政變，民選的洪都拉斯總統被推翻，在不久後舉行的全國大選中，這位不幸的總統甚至都未被允許參加競選。

最近一次美國干預外國內政的對象是烏克蘭。2014年，抗議人士呼籲推翻烏克蘭民選政府，一位美國國務院高級官員出現在抗議人群中，為抗議人士加油助威。這位國務院官員告訴自己的助手哪位政客是美國心儀的烏克蘭領袖人選，她還表示美國政府會在背後運作，確保成功。幾周後，這個美國支持的人選順利繼任了烏克蘭總理。

就算到了今年，美國介入他國大選的質疑依舊不斷。上個月初，土耳其總統艾多根公開指責反對派與美國總統拜登勾結試圖推翻執政。當時土國內政部長索伊盧批評西方媒體操縱土耳其即將舉行的大選是在落實美國的計劃，更指控西方國家在1960後就滲入了土耳其的政治系統。「美國大使想控制一切選舉。他們（西方國家）說，土耳其的地緣政治傾向如今不符合我們的利益……土耳其沒有接受美國的委任統治，104年來美國都想報復土耳其。」

上述的指證歷歷，表明了百餘年來美國干預他國大選不曾中斷，可謂是罄竹難書；透過霸權地位干涉他國內內政，干涉大選只是其中的必要手段，已成為美國施展霸權的日常。

也因此，布林肯聲稱不干預台灣大選的說法就像是泡麵杯蓋上精美的示意圖「僅供參考」，只要介入大選有益於美國在台的利益，就不可能指望美國不介入2024大選，讓各個政黨有公平競爭的起跑點。此點光從各黨候選人都得競相訪美表忠的醜態，就可得而知美國介入台灣內政之深，絕不是民間無稽的陰謀論而已。

問題是，如果美國屬意的人選無法為台灣維持安全和平與繁榮穩定，甚至是樂為代理人戰爭的推手，台灣人民是否還願意買美國干涉大選的帳?只有來年才能揭曉了。（作者為自由撰稿者）

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