國民黨總統參選人侯友宜28日在競辦舉行記者會，宣布國安會前祕書長金溥聰加入團隊。（陳君瑋攝）

侯友宜的選情一直處於低迷情狀，從一開始挾持著新北市長選舉大勝餘威，高居第一位，到如今屈居於「老三」，不但連柯文哲都後來居上，甚至其民調的差距，更被遠遠拉開到一成的地步。

何昔日之芳草兮，今直為此蕭艾也？侯友宜過去對國民黨、韓國瑜，及國民黨許多重要議題若即若離，乃至不屑一顧的態度，當然是有以致之的；而國民黨內「徵召」時的紛紛擾擾，更是一個轉捩的關鍵。國民黨原先所樂觀期待的「慶祝行情」，不但未曾出現，反而成為其民調每況愈下的致命傷。這不但造成國民黨中的離心離德，更使許多深藍的選民，作了移情別戀的盤算，情勢不能不說是危殆到了極點了。

侯友宜出身基層，歷練豐富，本土色彩又濃，原本是被許多人相當看好並期待的，此所以才能在「徵召」時脫穎而出，擊敗強敵郭台銘，獲得參與總統大選角逐的門票。但侯友宜過於木訥老實，不擅應對的個性缺點，在這時候卻也逐漸浮現，尤其是政大的那場會談，答非所問、荒腔走板，實在讓人不敢恭維，網路上新近為侯友宜取了個「阿斗」的外號，想來也是其來有自的。

侯友宜既然決定參選，且也信誓旦旦，企圖為國民黨取回政權，當然就應該有周詳的規劃、縝密的組織，創造議題、帶引風潮，尤其是參與一些重要的對話場合，更必須設定提問的可能，多方演練，才能有優異的表現。但是，侯友宜的新北市府團隊及幕僚，顯然對大選的了解還未深入，一路以來，窮於挨打，甚至如老牛破車，錯失了不少可以積極反攻、營造聲勢的機會，新北幼兒園的「餵毒案」，竟慢了三拍以上。侯友宜當然未必就是「阿斗」，但即便是「阿斗」，有個諸葛亮在一旁扶持，也還不至於衰退到如此的地步。可惜的是，侯友宜的團隊，卻很難讓人相信他們能擔當得起諸葛亮的重責大任。

或許侯友宜也發現了自家團隊的不足，近日多方綢繆，除了敦聘黨內大老馬英九、朱立倫、王金平出馬力挺之外，甚至也三顧茅廬，將息影政壇10年之久的金溥聰羅致了過來。金溥聰向來有「金小刀」的外號，以其處事明快，有如小刀般的銳利，以及乾淨俐落，「狠辣」之風，夙所知名，在選舉上連戰皆捷，未曾有過敗績。侯友宜能請動金溥聰出山，倒是一著令許多專家跌破眼鏡的妙棋，但是，金溥聰會不會就是侯團隊的諸葛亮，具有畫龍點睛的能耐，能將受困已久、氣勢低迷的侯友宜，點醒成一尾活生生、蹦跳跳的大龍？其實還是不免讓人有所疑慮的。

的確，金溥聰是百戰皆捷的操盤能手，但這已是10年前的事了，10年來，台灣的變化迅快而劇烈，選戰的方式，早已突飛猛進到與過去迥然不同的「多元戰」了，金溥聰能否盱衡出當前時勢，設定出良策，恐怕還猶待觀察。金溥聰當年輔佐馬英九，兩人互信互賴，真的就如劉備遇上諸葛亮一樣，可以如魚得水，君臣相得；但是，侯友宜能否授以全權，聽從大計，讓金溥聰得以大展長才，卻也還是個未知數。國民黨的基因裡，內鬥內行、外鬥外行，是人所共知的，金溥聰與侯友宜素無往來，突然之間冒出一個程咬金，侯友宜團隊的人，會不會因嫉才而扯後腿，尚且不敢妄論，但其間的磨合，想來也是須費一段較長時間與精力的，其功效將會如何，還值得拭目以觀。

諸葛亮在三國之際，早已默觀時勢，未出隆中，已定下三分割據的策略。侯友宜或許可將金溥聰視為可以扶顛定傾的諸葛亮，但金溥聰可知道目前類似三國鼎立的「賴柯侯」之爭，問題的關鍵在哪嗎？

諸葛亮伐魏，寫了一道膾炙人口的〈出師表〉，伐魏，是外在的軍事行動，可諸葛亮卻還是特別強調「內政」的重要，故出師之際，猶懇切叮囑，標舉了郭攸之、費禕、董允、向寵等志慮忠純的「良實」，如今的國民黨，「良實」安在呢？侯友宜的聲勢之所以疲弱，其實最大的原因還是在於侯團隊未能真正將郭台銘、韓國瑜等具有影響力的人，拉回國民黨中，委以重任，反而任其自然發酵，成為另一股反對的聲浪。金溥聰據說是侯友宜「三顧茅廬」才願出山的，而郭台銘與韓國瑜，當然更是足以左右國民黨興衰的關鍵人物，如果我是金溥聰，就是五顧、十顧，也非得以誠意將其請回國民黨不可。如果金溥聰連這起碼的認知都沒有，或是拿不出若何有效的方式，恐怕也不過是虛有其名的諸葛亮而已了。

國民黨的「內政」固然重要，但更重要的還是對外的政策。三國時代，是可以三分而立，各據地盤，稱王稱霸的；但2024的總統大選，只能夠選出一個總統，而且勝者全拿，負者退讓，是沒有第二句話可說的。當年吳、蜀兩國，面對魏國的強力威脅，諸葛亮知道大勢所趨，唯有聯吳制魏，才能阻擋曹魏大軍的侵襲，故雖與東吳有嫌隙，還是決定通力合作，以首要的敵手為共同抵抗的目標。如今台灣「三腳督」的情況，柯文哲與侯友宜分居第2、3兩位，照道理，應該暫時擱下爭議，求同存異，以第一敵手為唯一攻堅的目標才對。但侯團隊目前的做法，卻是兩面開刀，甚至單挑柯文哲，尋隙而攻，毫不手軟。即如有關「重啟服貿」的議題，國民黨、民眾黨皆是有共同理念的，柯文哲表態支持，侯友宜是否應該趁勢而進，與柯文哲共通聲息，全力批判當初民進黨力擋服貿，導致台灣經濟落後十年的弊端？不出於此，反而斤斤計較於柯文哲「當初」如何如何的問題，你戳我一刀，我還你一耙，柯文哲又豈肯示弱挨打？於是，老二、老三互挖牆角，老大就涼在一旁看好戲，最終的結果，還不就是便宜了老大嗎？

我不知道金溥聰有沒有察覺到當前民間「下架民進黨」的強烈願望，而「藍白合」是唯一可完成此一願望的機會。民進黨如今的聲勢，即便是「藍白合」都未必能夠獲勝的，更何況藍、白互相競逐，更是「不可能的任務」。諸葛亮的出山，乃是為了漢末紛爭，兵連禍結，故以三分策略，用以安全天下百姓之心，未必就是單純為了劉氏一家而已。台灣民眾，苦於民進黨的倒行逆施已久，大有「時日曷喪，吾與汝偕亡」的憤怒，金溥聰的出山，人人都冀望其能如諸葛亮一般，但金溥聰能否真有諸葛亮的胸襟與大志，以全台灣老百姓的福祉為最優先的考量？

以目前國民黨的局勢看來，沒有一個能盱衡大局的諸葛亮，大概是絕對無法起死回生的了，假如金溥聰未能負人所望，那真的不如去找三個臭皮匠來玩此一大局了。（作者為退休大學教授）

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