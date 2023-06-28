近日，美國華府動作透露出拜登總統競選連任的節奏，包括將台灣列為匯率操縱的觀察名單，且以「獨裁者」稱呼中共總書記習近平。這兩個動作顯示出美國總統選舉在夏日升溫，且將台北及北京拉入選舉議程，兩地領導人宜妥善因應。

5月底，拜登總統與眾議院議長麥卡錫就債務上限達成協議後，6月就轉向經營自己的競選連任，這個戰略轉向，台北及北京已感受到威力。首先，台灣因對美貿易順差為510億美元，且經常帳順差占GDP比率為13.3%，達到美國的檢視標準，因此被列為匯率操縱的觀察名單。值得注意的是，對美國有大量貿易順差的中國大陸、南韓、新加坡及馬來西亞同被列入名單。

在全球化時代，明白列舉出貿易對手，就是標誌出政治上競爭的敵人。因為這些貿易對手不僅會剝奪國內的就業機會；還會傾銷廉價產品，讓國內產品毫無招架之力。甚至，有時還會掌握住最關鍵的晶片。現華府瞄準這幾個東亞國家，就是塑造出貿易及政治上強硬的力量；且讓國內選民有仇恨對象，轉移對其執政的注意力。

後續，拜登在某競選場合形容習近平是「獨裁者」，更是這種邏輯的加溫操作。國務卿布林肯才剛結束訪中行程，拜登毫不避諱批判北京最高領導者，顯示出更強的競選力道。拜登先提2月初擊落所謂中國間碟裝置的氣球，再談到習近平是「獨裁者」，且「非常難堪」，這段話讓人不易理解兩者的具體關聯。且2月初距離6月已有一段時間，現在競選場合才批判習近平是「獨裁者」，更讓人難以理解。不過，可以理解的是，拜登非常聰明，他知道在競選場合選民想聽何種話語，因此批判習近平是「獨裁者」一詞便在此時出現。

拜登年紀過大，民調無法拉抬；加上共和黨對中持續強硬，進入夏天後，他必須在競選節奏上急起直追。將幾個東亞國家列為匯率操縱的觀察名單，稱呼習近平是「獨裁者」，是近日競選推出的大菜。隨著競選更加白熱化，拜登恐怕會有更激情的演出，這對北京及台北都可能是極大的風險。

目前，北京批判拜登「嚴重侵犯中方政治尊嚴」，台北稱「持續就總體經濟及匯率政策等議題進行溝通」，這些回應都還沒掌握住拜登競選連任的雄心。後續，北京方及台北方宜密切關注拜登的言行與華府政策，做好避險準備。特別是台北，因較無反擊力道；甚至無反擊力道，面對華府出招時必須特別小心。（作者為台北城市科技大學企業管理系教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※