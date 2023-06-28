「你看看這個！」

2012年2月9號下午，夏瀛洲把我叫出「海峽兩岸西安事變學術研討會」場，給我看台北傳來的一段電視，那真可說是「獨家」無誤。記者竟在現場評說：「去年才因為共軍國軍都是中國軍的言論，引起輿論看法，夏瀛洲沉寂一段時間再度拋出敏感話題，馬總統先易後難，先經後政的兩岸政策備受挑戰。羅援和夏瀛洲兩人的微妙互動，也讓兩岸高層捏把冷汗。」

我看了才是捏把冷汗，吃驚、憤怒，感到對夏抱歉。

而就在這室，我昨天下午正在處理一間外國媒體「反中天」的事，今天又在這面臨幾乎同樣狀況。

一切都是由於台獨仇中的心態所致。

夜殺其夫，明坐其家，這個記者仍在隔壁會場。昨天我就叫他不要報導，要該報導的是此會的「史話」，有幾位歷史學者也這樣說。

更氣人的是，他還是我找來的。因為去年夏瀛洲講「兩岸都是中國軍」，被媒體不友善的歪曲報導，這次我有防備，特別找了一個比較中正愛國的媒體，請其派駐京記者來訪，我只請了這獨家，好保證不出狀況，哪知竟會？

我就電台北向這媒體抱怨，一位我老同事的媒體總編說：「唉，這些記者就是這樣。」他說現在整個言論界，都在從中轉獨，你要找些正派守中的記者都難，教也教不行。這些台獨教科書養出來，自稱「覺青」的下一代，與我們不是「代溝」，而是「族間國異」。他們已是思慮失調，無可教化。今人痛心疾首。

這種天然獨己像疫病、DNA一樣，深入本省的社會人心。

20年前，蔡英文做陸委會主委，在立法院應詢就說：「我沒有說我是中國人有什麼不好，只是怕因此而會產生了政治風險。」

夏瀛洲就是面對這種政治風險而吾往之。他說我們是中國軍，國家要統一。這本來是中國人最基本的立場，我們以前一貫如此說 ，小時候看的是「中國的空軍」，夏瀛洲是封面人物，武器上都漆著「中國陸軍」字樣，怎麼夏這種守法合憲的言論，竟會被記者報成是不忠，叛國，大逆不道，造成政治風險？何況，他只是個平民，怎會言論禍國？

台獨揚言要對夏暴力接機，就像2005年去攔截國民黨主席連戰一樣，不准他去大陸「聯共制獨」，去看襁褓時張、楊兵諫的西安，到「後窄門」小學接受連爺爺的歡呼。

當然，那個最有效的威脅，說要取消軍官退休金之議，又大炒起來。

（圖／郭冠英提供）

這個「愛國多言」事，當然使夏心情有點低落，尤其是說沒收退休金，他對退休軍人感到抱歉。我想他也對太太有點不好意思，本來我提議請他帶團來談史話，他願意。但據說太太有顧慮，說你去年講話出了事，現在就別再找事了，何況這郭某是個問題人物，怕會給你出問題。夏說，沒問題，我不講話就是了。

所以我們的安排，是大會中沒有請夏發言，只是在正式午宴中，請他代表大家講幾句話。沒想到夏一時熱血沸騰，講出了「民族統一」。

我當時在招呼與會的各人，聽到這話，又驚又喜，驚是怕台灣又會鬧起來。

吃完了飯上樓開會，我還在樓梯上對夏開玩笑說：「你踩到紅線了！」夏問：「是大陸會不滿嗎？」他以為是剛剛講了些蔣介石的好話，如「西安事變」時蔣不是不抗戰，是還想積聚實力，等到德裝60個師完成後再做。與會的大陸蔣介石研究者楊天石，也說了類似的話。我說：「哪裡，是台灣，可能台獨又會做文章。」夏瀛洲就笑起來。

我當時也想，沒事的，記者是我找的，他不會報這段。我已跟他說了。

哪知道，就在我們離場後，這位「獨家」記者，就在會場布招前，做了一段現場on，夾敘夾議的批評夏是又再失言，令總統捏把冷汗。

我本來建議記者報的是這整個會議，「西安事變」是關係到近現代史的大事，兩岸關係大受此事變影響，現在可做個平衡報導，彰顯「相逢一笑泯恩仇，渡盡劫波兄弟在」的意義。

這次還有些退役將校也來與會，空軍的李貴發，海軍的張十泊，我們要求去參觀胡宗南「中央七分校」舊址。當年蔣緯國從德國回來，也被派到這個第一號天子門生建立的抗戰基地，緯國在這裡與陝西棉紗巨商女兒石靜宜成家，蔣經國來主持弟弟的婚禮。

還有連戰，父親連震東，當年從日本台灣州，到我國東北，再隨張學良的東北軍轉到西安剿共。連戰生於事變前四個月。他讀書的後宰門小學，以及抗戰的時躲日機轟炸的經驗。都是可報的舊事新聞。

記者聽了唯唯諾諾，我好像幫他做了全盤的採訪計畫，結果他完全反其道而行，只抓個夏的「民族統一」的話亂批。後來台獨又引來說這些老將拿高退，卻叛台。這樣一直講下去，就有日媒說，9成退役軍官是共諜。氣得老空軍飛行員馮世寬飆粗口：「胡說八道」。

這個記者後來還在該電視台做了兩年，然後轉到「獨家」的「三民自」台去了。

這弄得會的後段全是在做危機處理，國家政協給我們高規格接待，讓下兵馬俑坑內近距離參觀，我們是隔著俑還在與台北聯繫，接受訪問。與會學者寫了幾篇有分量的文，扳回了些道理氣勢，又給馬總統寫了一封信，重申了憲法愛國的是非道理。

危機化為轉機，夏瀛洲心情「感慨萬千」，這或就像葉劍英60年代《訪西安辦事處志感》所言的：

「西安捉蔣翻危局，內戰吟成抗日詩。

樓屋依然人半逝，小窗風雪立多時。」

本來我要陪夏瀛洲一起返台，但因台獨要在機場鬧事，夏把機票取消，改從上海飛松山。他先到上海受禮遇，我們在西安暫別。我送他上車時，他回頭說：「無怨無悔！」