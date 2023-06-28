6月23日，美國參議院軍委會，以24票對1票，通過2024年《國防授權法案》。法案要為台灣軍隊建立全面性訓練、諮詢跟能力建構計畫，還呼籲台美擴大「網路安全」合作。美國更多反華挺台獨的法案正在路上。拜登跟布林肯對中國口出狂言惡言。那，美國對台灣會鬆手嗎？

朋友問我，2024台灣的選舉有沒有可能下架民進黨？以現在混沌一片的戰況，只能說，「三腳督」對民進黨絕對有利。

但就算是換成藍或白上台，又會怎樣？先不說想不想，要不要和平統一的事了。兩岸關係，真的就可以回溫嗎？那要看，溫度控制閥，是在島內，還是在島外？台灣的big boss，是誰？誰上台敢跟美國叫板？

大陸並不希望兩岸有衝突，所以一忍再忍。大陸畫的紅線，也一直很清楚。而大陸的紅線，跟台灣的體制，也是一致的。就是兩岸同屬一中，且要追求統一。這個交集，就是九二共識。台灣守著九二共識，也就是守著自己的體制，那不就風平浪靜了？

下架民進黨了，就真的能夠阻止台灣的沉淪嗎？民進黨跟柯文哲都否認九二共識，都拒絕九二共識。侯友宜肯不肯到國民黨自己的黨綱黨章，站穩國民黨兩岸立場？下架民進黨，不是只是換一批人掌權享受而已。而是要真正改變兩岸政策。才能讓兩岸回溫。

侯友宜說，「兩岸是一家人」。這句話，我是第一個公開說的。我也很支持侯友宜這樣的表態。不過，更應該直接支持「九二共識」。本來就必須遵守中華民國憲法。九二共識就是憲法的體現。支持九二共識，才能理直氣壯。

美國這個國防授權法案，編列8863億美元，明確指名，中國是美國國安挑戰的緊迫對手。在這個指導原則下，把台灣納入美國國防上對付中國的重要地區。不但要建立台灣軍隊的「全面性訓練、諮詢跟制度性能力建構」，還要求台北官員擴大往來，以加強軍事跟網路合作。

美國要通過什麼法案，那是美國的自由。但是既然跟台灣有關，那三黨候選人要不要說一說，會怎麼應對？

多少年來，我一直提醒。美國要遏制、打擊中國的生存發展，是所有精英的共識，並且對美國民眾長期洗腦。所以不管是行政官員還是在國會，兩黨都在比賽誰更反中。不管總統是哪個黨，哪個人。國會都會不停的通過各種反華的法案。國會會不斷擴大，美國對台灣掌控的國內法律基礎。國會通過了法案跟預算，行政部門當然就執行。

問題是，美國要對台灣執行，要在台灣執行。台灣又不是美國殖民地，怎麼美國就堂而皇之立法？台灣怎麼就不反抗？可是，美國就這樣幹了。台灣也居然高高興興配合。所以，現在，三個黨都請表個態。你們是要乖乖執行美國的政策跟法律，還是勇敢地跟美國說不？

台灣不管藍白綠，過去都積極配合美國的節奏與步伐。現在不管是侯友宜、賴清德還是柯文哲，或是野心勃勃，想要併購政黨的郭台銘，都該對美國2024年《國防授權法案》表態。

不要講那些空話，或是模稜兩可的話。一上任，掌權就是實實在在在掌權。所以必須告訴我們，若是上台，會配合美國，讓台灣軍隊，在美國訓練計畫下，配合美國戰略嗎？台美軍事合作會加強嗎？台美官員會更頻繁互訪嗎？會站在美國印太戰略的立場，繼續敵意對付大陸嗎？

你們認為，台灣是一個獨立的國家嗎？如果是，當然有權愛怎樣怎樣。但台灣跟大陸的關係，是不是內戰的關係？台灣不是一個獨立的國家。那請問，台灣還要跟美國軍事同盟，還是要被納入印太戰略，來對付大陸，可以嗎？民進黨現在修法，要把4年大學教育，變成3+1，第4年是服兵役去。這會繼續嗎？

台灣的混亂，是因為不願意承認一個明白的現實。那就是台灣是中國的一部分。而國共，應該好好和談，結束內戰了。兩岸內戰一結束，當然就是統一。不然呢？繼續打內戰？

道理跟法律跟現實，都已經在桌面上。一國兩制下，盡可以談價碼。我想不出台灣人有什麼可以損失的。甚至，搞不好，統一以後，搞政治的還是這幫人。利益根本不變。而人民的利益，只會大不會小。

所以，統一的問題在哪裡？是美國日本的利益不見了。所以，其實，現在「維持現狀」，在捍衛的，是美國跟日本在台灣的利益。

悲哀的是，藍綠白不管誰上台，都不想面對台灣的病根。不面對，就不會反對美國想對台灣做的事。就會乖乖聽美國的話。就會繼續做美國的禁臠。繼續捍衛美國，跟日本的利益。（作者為作家）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※