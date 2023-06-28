第十四屆夏季達沃斯論壇正在天津舉行。中國國務院總理李強在開幕式致辭中指出，當今世界，我們缺的是交流、而不是隔閡，缺的是合作、而不是對抗，缺的是開放、而不是封閉，缺的是和平、而不是衝突。他在致辭中區分了兩種阻隔，即有形與無形的阻隔，並直言，疫情終將過去，由此帶來的有形阻隔也終將消除，與此相比，更讓人憂慮的是，這些年一些人為製造的無形阻隔大行其道，正把世界推向分裂甚至對抗。

可以說，借由時隔4年線下重啟的夏季達沃斯論壇，全球政商界正重新凝聚反對阻隔、加強國際合作的共識。世界經濟論壇總裁博爾格‧布倫德認為，本屆論壇舉辦「恰逢其時」。他表示，貿易保護主義、貿易壁壘和關稅等因素衝擊下，貿易對經濟的提振面臨更多困難。根據IMF發布的報告，貿易「脫鉤」可能導致全球GDP下挫7%。越南總理范明政呼籲，當前迫切需要團結世界各國力量，匯聚資源，加強交流協作，共同解決問題。

為何當前反阻隔、促合作的呼聲如此強勁？顯然與國際環境的現實壓力密切相關。從烏克蘭危機等地緣政治緊張局勢，到能源、糧食安全挑戰，再到通膨、美債危機等，全球多個層面的不確定性正在疊加，並有愈演愈烈之勢。然而，一些國家和地區的部分政客卻火上澆油，將經濟問題政治化，鼓吹對華關係需要「去風險和多樣化」。他們之中，相當一部分人不敢直接舉出「脫鉤」的牌子，就用「去風險」予以包裝，但對世界經濟而言，仍是換湯不換藥的「毒方」。

正所謂「永遠無法叫醒裝睡的人」，某些秉持根深蒂固「冷戰」思維的政客，很難主動自我反思。不過，世界也並非僅僅圍著他們運轉。聚合全球真知灼見的有識之士，並將他們對世界的正向能量予以放大，顯然是一條人間正道。正因此，今年夏季達沃斯論壇以「企業家精神：世界經濟驅動力」為主題，鼓勵企業家們發聲。企業家是穿梭於世界、參與國際合作的重要力量，而「脫鉤」或「去風險」將直接衝擊他們的經營效益。

事實上，無論一些政客如何以「去風險」之名鼓動對華「脫鉤」，諸多外企仍用增加對華投資的方式「用腳投票」。今年1月至5月，大陸新設外商投資企業18532家，同比增長38.3%。大陸貿促會上半年調查顯示，92.4%的受訪外資企業表示，大陸在其全球投資決策中的地位沒有下降。今年以來，包括特斯拉CEO馬斯克在內的眾多跨國公司高管，密集到大陸訪問，充分說明大陸仍然是全球最具吸引力的投資目的地之一。

尤值一提的是，在夏季達沃斯論壇上，大陸經濟復甦的良好形勢，吸引了全球矚目。李強在致辭中表示，從今年來的情況看，大陸經濟回升向好的態勢明顯，第1季同比增長4.5%，預計第2季增速將快於第1季，全年有望實現5%左右的預期增長目標。眾所周知，國際貨幣基金組織等國際組織和機構，紛紛上調對今年大陸經濟增長的預期，顯示出對大陸發展前景的信心。「全世界都從大陸發展中受益。」世界經濟論壇主席施瓦布在論壇稱，大陸5%左右的全年經濟增長目標令人鼓舞。相信在未來，隨著大陸經濟高質量發展與轉型升級，以及堅持對外開放的確定性，大陸將為世界經濟作出更多貢獻。

夏季達沃斯論壇是屬於全世界的。儘管當今世界仍被有形或無形的阻隔困擾，但只要能凝聚反阻隔、促合作的共識，便無懼未來的風雨。（作者為大陸資深時政評論員）

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