大陸國台辦日前宣布重新開放台灣鳳梨釋迦進口，對於台灣辛苦種植鳳梨釋迦的農民而言，是一大喜訊。對此主管部門農委會主委陳吉仲發文，認為這是政治操作並批評台東縣長饒慶鈴不應配合大陸起舞，自貶國格；台東縣長饒慶鈴也立即發文反擊，並回批「爾俸爾祿，民脂民膏」。

在農委會對於中國大陸暫停多項農漁產品進口束手無策之際，台東縣政府能苦民所苦，不怕被抹黑威嚇，願意採取積極作法，以溝通代替對抗，不正是在未降低國格的情況下，又能為兩岸農漁產貿易僵局解套的最佳示範；相較於農委會的「自由鳳梨」、「民主石斑」等一系列的政治操作，相信外界會給予台東饒縣長及其執政團隊更多的肯定和掌聲。

這些年國內農業事務涉入太多的政治操作，早已遠離市場機制，偏離正軌，號稱農經出身的農委會主委滿口政治術語，毫無專業素養。

日昨，為了北農董事長和總經理可能換人，農委會主委再度批評韓國瑜任總經理期間「菜土菜金」，讓農民種菜像下賭一樣難預期，這樣的批評並不公允。畢竟菜土菜金始於生產端，關鍵在落實苗種生產、銷售申報及查核機制的源頭管理；例如，高麗菜因較易種植且省工，資金需求不高，而且生長期約70天，導致經常發生產銷嚴重失衡，中央對此現況都難以掌控，北農顯然不是問題的核心。尤其，這樣的情況也不只出現在韓國瑜任職北農期間，陳主委的說詞未免過於政治化，也沒擔當。

菜土菜金不能歸責於哪個人或哪個批發市場，而是需要靠苗種放養量申報、超市與拍賣市場行銷動態等全方位資訊蒐集分析，再配合農民自身經驗判斷菜價走勢，依此決定投入時機與規模，才能避免產銷失衡。

況且，中央農政主管機關若一味認定「北農拍賣價影響全國菜價並不合理」，那麼，為何長年以來都不出手改革拍賣制度？北農經營權之爭從任命吳音寧為總經理開始，其實已偏離創立宗旨，早該撥亂反正，回歸專業並進行改革，例如全面電腦拍賣系統、冷鏈冷藏系統使用等，而不是在既有基礎下，繼續把北農視為派系和政黨鬥爭的工具。

更進一步來說，陳吉仲擔任主委以來，農漁產品產銷失衡導致價格暴跌的案例不少，遭中國大陸暫停輸入的案例更是頻繁可見，但他卻提不出有效的解決對策，只能靠大撒幣，及混淆農家名目所得與實質所得的「選擇性數據統計」來誇大施政績效，唬弄外界。

這些年隨著新科技研發，許多國家在防止「菜土菜金」、「菜賤傷農」都有新的解方。例如，計畫生產、精準預測、先進管理系統、多元行銷等，並運用空拍機、無人機、區塊鏈、地理資訊系統、高精度定位（HPS）、物聯網、大數據、智慧管理平台等新科技，來查核蔬果種植面積並精準算出種植數量及可能的產量，提早因應市場做出必要的措施，避免問題持續發生。

有能力者找方法，陳吉仲繼續發牢騷抱怨在野黨，只會讓現況更加惡化。北農人事遭政治干擾，主管部門分寸盡失，繼續纏鬥下去絕非農民及消費者之福，期待台北市長蔣萬安能堅持跳脫派系與酬庸，拿出魄力讓北農回歸專業治理！

（作者為農漁經學者）