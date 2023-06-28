今年國軍「漢光39號」演習其中一項，是要在桃園國際機場進行反空降、奪回機場的操演，國防部原本考慮到這個課目，極有可能會嚴重影響到航班正常起降與旅客往返行程，以至於引發民怨和恐慌，考慮更換機場進行演習，結果「美國在台協會台北辦事處聯絡組」，堅持要國軍在桃園國際機場操演。

日前美國智庫亦放話表示美軍可在10天內派出500架戰機開往台灣本島，對台海地區進行保護，桃園機場當然就成為首要之地。

既然「美國隊長」發話了，那麼國防部自然只有乖乖配合辦理的分，桃園機場史無前例，首度舉辦「漢光演習」，敲定7月3天各關閉1小時。

美國一方面把武器彈藥大批量、源源不絕賣給台灣，企圖將台灣打造成地雷島、彈藥庫；另一方面似乎也在準備「落跑」，已經開始在做「棄台」的準備，美媒報導，由於擔心台海局勢升級、一觸即發，美國正在擬定美國在台民眾的撤僑計畫。美方要求必須在桃園機場有這場演練，不免令人懷疑，乃為了是保護在台灣的美國人包括美軍能夠安全撤離。

「票投民進黨，青年上戰場」，已經成為自我實現的預言，台海局勢在美國推波助瀾下，已是兵凶戰危。但就算是蔡英文口中「天然獨」的年青世代，恐怕也不願意為了民進黨的「台獨黨綱」與分裂主義，而枉死戰場、淪為砲灰，所以2024大選，必將是戰爭與和平的選擇！

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