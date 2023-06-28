國民黨自從徵召侯友宜參選總統以來，原本領先的民調不升反降，急死藍營支持者。不過，侯友宜獲得金溥聰首肯加入團隊領導文宣，據聞王金平也籌組後援會打組織戰，加上海外僑胞陸續回台恢復戶籍，陸海空三軍皆備，看來是好整以暇。

蔡英文2020連任陷內憂外患，國民黨未能趁九合一之勝取回政權，雖有習五條、香港送中的外部情勢，但國民黨未能讓熱情的韓流維持三山造勢的氣勢，多少是禍起蕭牆。

政黨不外政治勢力的結合，國民黨過去採取中央與地方扈從，民主化以來則是戰鬥藍、軍公教及地方派系的結盟。只不過，黨內三股力量互不相讓，外人難免見縫插針。從江啟臣到朱立倫，表面上「董事會」相安無事，直營店卻未能如意插旗，對於加盟店又頤指氣使，此八旗綠營如果不能攜手，民進黨當然會冷嘲熱諷，甚至肆意分化DNA之別，情何以堪。

傳統老店創新經營的優勢，不外乎品牌口碑及行銷通路，不過，總統大選並非只看候選人政策執行、會不會做事情而已，更要展現領導力。不管個性風格或專業訓練，只要不怕功高震主，領導者都必須讓有能力的人願意替你賣命。既然競選總部5大部門架構是由朱立倫公布，預料侯辦與黨中央聯繫應該會更加順暢。

更進一步來看，當賴清德主打「民主與專制」的選擇，侯友宜回以「戰爭與和平」。如果說賴清德是要刻意低調、淡化蔡英文的「抗中保台」，侯友宜提出「杯水論」含蓄包裝「九二共識」，明顯是要向中間靠攏。如果美國跟中國都無意捲入台灣大選，那麼，選民反而就有機會好好檢視政見；而執政黨在選前若一再急就章地拋銀子綁樁，也會自曝信心的不足。

當年羅斯福總統連任時找上杜魯門搭檔，主要是看他「一箍槌槌」、連大學證書都沒有；羅斯福總統病死，杜魯門臨危受命結束二戰。當他自己參選，大家都不看好，金主裹足不前，但歷史學者事後還他公道，認為他的成就僅次華盛頓、林肯等偉人。

回過頭來看台灣的2024，就政黨支持度而言，目前總統選情基本上已呈三分天下之勢，不管結盟還是棄保，現在談這些都是失敗主義。尤其，新興選民開始關心政治，傳統政黨面對版圖消退的現實，總是企盼大旱雲霓，隨著金溥聰的加入，侯友宜競選團隊的到位，各方終究得在基本盤上各顯神通。但話說回來，郭台銘恐怕還是最大的變數，一旦自行參選，將可能催化寧漢分裂。

（作者為國立東華大學民族事務暨發展學系教授）