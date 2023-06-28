鏡電視於今日闖關通過，除了准許鏡電視董、監事變更之外，也讓鏡電視未來可以在凱擘、台擘共32家第四台系統台86頻道上架，這是台灣近10年來唯一拿到執照的新聞台，重要性不言可喻。

這當然是在陳耀祥主導下的NCC一手炮製的結果，儘管鏡電視自去年一月取得執照後，就陸續爆發了不少驚爆新聞，尤其是1個月內撤換了4個董事長，本身就有不少經營上的問題，再加上其立場明顯有偏綠的傾向，早就是物議紛紛；但是，眾所周知，由於陳耀祥極力偏袒，其通過也只不過是時日的問題而已，其實也早在大家意料之中，只是沒想到陳耀祥敢於如此大膽、粗暴，悍然不顧一切而已。

陳耀祥原本就因鏡電視的裴偉可能涉及不法案，被北檢以「瀆職」罪嫌列為被告，陳耀祥也因此公開承諾，在NCC爭議未完全解決之前，不會審查鏡電視案，而今竟迫不及待，出爾反爾，在眾人的質疑與批評聲浪中，讓鏡電視闖關成功，其時間、手段，及目的都是頗耐人尋味的。

鏡電視的闖關成功，主要是依NCC組織法的規定，只要有過半數的委員投票通過，就足以作成決議，而NCC委員共7人，其中副主委因故迴避，不能參與投票，故僅僅剩下6人，其中只有2名委員是長期對鏡電視持反對態度的，其中1名委員又因確診請假，加上立法院又值休會期間，故陳耀祥覷準時機，兩度強行排定日程，不讓反對者有充分表達的空間，就強渡了關山。在時間及手段上，都拿捏的十分精準。於是，3位民進黨附翼的委員，外加陳耀祥自己應迴避而未迴避的一票，就以4：0之數，符合了組織法「過半數」的規定。

其實，這應該還只是表面的原因，因為無論如何，只要陳耀祥「好意思」投票，無論如何，鏡電視都能以過半的人數闖關成功的。陳耀祥何故食言而肥，不但急迫地召開審查會，更連自己的待罪之身也不願迴避，就率爾讓鏡電視過關？這當然是因為選舉日期已近，而鏡電視向來是偏向民進黨的，如果真的拖延下去，當然就等如自廢一臂，少了一個可以為民進黨宣傳的鼓吹工具了，當然就必須速戰速決，儘早讓鏡電視上架了。

NCC的成立宗旨，原意在保護第四權，目的是使通訊及傳播事業的管理能「行政中立」，但是，由於委員會的設計，使得民進黨能施展巧門，在人數上佔有極大的優勢，因此究蛻變成了代表民進黨黨意的「東廠」，只要是反對民進黨的媒體，都橫遭打壓，「中天新聞」就是因此而成了代罪羔羊，被迫退出有線電視，儘管法院屢予平反，卻至今無法獲得有效的濟助。相對地，只要是對民進黨有利的，如華視，如鏡電視，說實話，只要是民進黨想讓他們通過，是任何人都阻止不了的。

NCC從一個原應保持中立客觀分際的機構，蛻轉成專門鎮壓異己、消弭反側的龐大怪獸，在現在民進黨一黨獨大的情況下，其凶猛的威勢，是沒有人能夠制服得了的；甚至有許多學者主張廢除，都如狗吠火車般，一點效果都沒有。時代力量的陳椒華，國民黨的曾銘宗率領藍委，赴NCC抗議，公正的學者大力批評，又能如何？人家鐵門一拉下來，在裡面作成決議，還不是只能灰頭土臉回去？

NCC成了吞噬民意的怪獸，但卻對它無可奈何，最關鍵的原因，是有民進黨這樣罔顧言論自由的政黨，在背後撐腰，而無恥的學者，當作前鋒，這是民進黨在「率獸食人」，不能讓豢養NCC這一隻怪獸的民進黨下台，重新檢討NCC的組織法，NCC永遠不可能中立客觀，台灣的新聞自由，也將日逐倒退，這是可以預卜的。

（作者為退休大學教授）