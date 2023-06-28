賴清德滿腦子兩岸兩國思想，意圖把侯友宜打成「一個中國」原則的擁護者，所以率先發動攻勢，要他說清楚是否支持九二共識，至今緊咬不放。之所以要侯友宜說清楚是否支持九二共識，無非要據以推定侯是中共在地協力者，支持一國兩制。侯友宜避開質問，唯恐掉入賴清德設的陷阱，因為在民進黨論述中，「九二共識就是一個中國，就是一國兩制」。侯友宜先前對於九二共識口風很緊，不說支持、承認或是認同，只說「尊重」。

「九二共識」雖有史實依據，曾對兩岸官方交流、協商與和平發揮重大作用，但時過境遷後，其意涵已被扭曲與汙名化，民眾不認同者居多。中共當局將其意涵往「一個中國」方向移動，而把「各自表述」存而不論；更強調其共謀統一的意向，而輕忽彼此在主權主張上的歧異，因而只談「一中」而不論「各表」。民進黨順著這個方向將其推到極端，將九二共識、中國統一與一國兩制等同為一。

基於這個顧慮，侯友宜僅以中華民國憲法定位兩岸關係，反對台灣獨立與一國兩制，雖能立於不敗之地，但也無法加分。就國民黨來說，雖已將九二共識列入黨綱，但除非中共明確表態「九二共識」可以「一中各表」，因「各自表述」是口頭聲明，未列為文字記錄，加上擔心一中「各表」會被表成「兩國論」、「特殊國與國關係」，因此在其官方論述，九二共識只剩「堅持一中」而無「各自表述」的空間。

由於這個困境，國民黨再如何強調九二共識容許「一中各表」，台灣多數民眾也不認為在九二共識下中華民國有表述空間。民進黨堅決反對兩岸同屬一個中國，且把國民黨定性為親中政黨，所以樂得將九二共識操作為一國兩制，致使九二共識更沒有表述為「一中各表」的空間，有些民眾甚至將誤就誤，將其等同一國兩制。

做為國民黨總統參選人，侯友宜表態堅守中華民國憲法下的兩岸關係定位，不僅可以避開九二共識有關一個中國的詮釋紛擾，而且加上反對一國兩制的安全鎖，另外反戈一擊，可將台灣獨立確定為違憲主張。如此將九二共識定錨於憲法，可以避開爭議，且可揭批他黨參選人違憲謀求台獨招致引戰危險，不利於兩岸和平的維護。

有了憲法「一中」的憑藉，自可將選戰定義為在和平與戰爭之間的選擇和平。「反台獨」可跟民進黨在挑釁中共與恢復交流以及隨之而來的引戰與避戰之間做出明顯區隔。

台灣愈是否定為中國領土一部分、否定兩岸同屬一中、否定憲法的一中疆土領域、否定終將復歸統一，或者愈是成為美國以台制華工具、愈是有倚美謀獨意圖、愈是蓄意去中國化，則中共收拾台灣將愈有緊迫感、訴諸的手段將愈有強制性、願意付出的代價將更大。

中美交惡後，台海維持現狀愈來愈困難，而九二共識包羅的一中原則是台灣維持現狀有效的護身符。由於台灣情勢將影響國際強權競爭態勢，所以這次大選格外引起各國重視，選舉結果將牽動兩岸與兩強的對壘態勢。台灣唯有「和中」才能確保和平，九二共識的一中原則正是護衛台海和平的前提，侯友宜實應發揮鐵漢本色，大聲支持九二共識。