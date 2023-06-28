侯友宜成為國民黨總統參選人後，各方反應平平，民調不僅未有起色，還滑落墊底。所以如此，原因之一跟之前期待過久有關，所謂「三鼓氣竭」，期待過久就彈性疲乏。但另一個更重要的原因，則是他的表現，也還不符合人們對一位政治領袖的期待。

政治領袖須有魅力，這魅力緣自諸端，它可以來自人格、學問、樣貌、行為特質、肢體張力、語言的吸引乃至煽動，但更根柢的，是能為追隨者帶來希望。

希望，是預期將來會更好。領袖要有對願景的清晰描繪，因這描繪，以及覺得他真有能力完成此願景，人們才會追隨於他。「好好做代誌」是從事公職的本分，只有在眾方都忽悠耍賴、貪腐傾軋時，它才可能成為打動人心的訴求。

換句話說，到目前為止，侯友宜談的都是本分之事，儘管近來也陳述了他追究民進黨執政弊端的決心與較清晰的兩岸態度，但仍缺乏鮮明的願景，以及讓人看到在此該有的承擔與能力。

這幾年，因兩岸緊張與疫情關係，台灣社會普遍瀰漫著一股悶氣，大家都希望能盡快脫離此沉悶之境。而這困境的出現，雖有大的國際局勢等不能操之在我的原因，執政者的偏執卻更是主因，要取而代之的領袖，原該針對當政者所偏執之處，另有清晰的態度與論述，民眾才能想像與期待不同的未來。

執政偏執帶來的困境，最重者是兩岸緊張可能導致的戰爭危機。在此，為何選我可以避免戰爭，乃至如何能有兩岸更長遠的和平，侯友宜就須有強有力的論述。這裡牽涉到他對整個國際局勢，尤其是中美台關係的看法，牽涉到他對未來局勢發展的判斷；更根柢的，是他如何看待兩岸關係，必須有清晰的主張與態度，一點都躲閃不得，才能安人心。

兩岸和戰外，因執政偏執帶來的另個迫在眉睫的大問題，是能源問題。

廢核是民進黨的神主牌，過去，因其神聖不可侵犯的道德高度，為民進黨取得政權發揮一定助力。但廢核在台灣，與其說是科學認知，不如說是一種信仰。這信仰，過去的正當性很高，但在全球暖化危機以及科技發展提高了安全度後，則已下降成一種選擇。核能，甚至已被許多人當成可控的乾淨能源。但儘管如此，在執政者不放掉神主牌下，台灣的能源政策就只能走在鋼索上，企業為可能的停電危機忐忑不安，綠電帶來的生態改變乃至其中牽涉的官箴敗壞、利益輸送，也已成為台灣社會的一個新問題。

而作為一個領袖，原不能首鼠兩端，含混其詞，必須有與執政者不一樣的態度、論述與做法。

除了導致實際而立即危機的和戰與能源政策外，執政偏執在社會價值上也讓台灣充滿悶氣，例如社會一直有高過8成以上的人贊成死刑，但台灣已近乎實質廢死，這樣的情形既破壞法制，也是一群自以為有「進步價值」的少數，對受害人以及持有其他價值者的凌辱。台灣處處講究民意，但在此，所有民主機制基本都不管用，能不讓人挫折沉悶嗎？

對此，作為一個欲取而代之的領袖當然得有清晰的態度，而到目前，這也是侯友宜表達較為明確者，但強度依然不足夠。何況，執政者因自己的偏執而讓社會充滿悶氣的，並不只死刑存廢一端，例如：敗軍之將卻都高升成為勝者的長官，以意識形態連結的政商掛勾等等都是，這些，一樣都得有取而代之的態度、論述與做法。有這，消極講，是與相對陣營能明晰區隔；積極講，它才真可為台灣帶來希望。

總之，侯友宜必須體認：選總統，不只是時間到了換人做做看，他更在選一個希望！

（作者為文化學者）