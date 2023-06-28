《鏡週刊》28日報導總統府發言人谷辣斯爆出不倫戀，谷辣斯迅速請辭並即刻獲准，而國家通訊傳播委員會（NCC）也在同一天審查鏡電視新聞台的變更許可案，如此巧合，引發「陰謀論」爭議。

有評論就認為，《鏡週刊》此舉，正是要向蔡政府施壓，要求對許可案給出明確回應。果然，鏡電視負責人、公司章程變更暨換發執照申請案，兩案都順利過關。

鏡電視還有多少經營、財務等疑雲沒有獲得澄清，甚至究竟NCC有沒有去詳細調查，都未給外界一個交代，就直接強行通過執照，對照NCC對中天新聞台苛刻、刁難、惡意關台的處分，NCC有沒有雙標、有沒有侵害新聞自由，民眾看得一清二楚。

如果蔡政府真的如外界所質疑，是因為總統府發言人被爆出私生活出包，而受到威脅，以致於不得不盡速通過審查，顯示民進黨政府與部分特定媒體之間存在不正當、不正常的關係，那真是陷國家治理於高度危險中。

從台南88槍綠電蟑螂、imB詐騙案到台版MeToo事件，不到半年，民進黨已爆發多起黑、金、黃事件，證明這是邪惡貪婪、道德沉淪的政治烏合之眾，這樣墮落的政黨，勢必有許多把柄被有心人掌握，到了必要之際，就可作為交換條件；這些如同浮士德與魔鬼的交易，代價往往就是出賣人民利益與社會公義。

今天NCC可以完全不顧公平正義、不顧獨立機構的公信力與尊嚴，硬生生通過充滿疑問和瑕疵的新聞台申請案，明天，民進黨政府還會交換什麼？無論是為私人利益還是為遮掩醜陋之事，一個可以「被買通」、「被威脅」的政府，人民怎麼能信任？