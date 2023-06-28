蔡英文總統強調和平是兩岸的唯一選項，大陸第三份對台白皮書也主張，和平統一是解決台灣問題的第一選擇，「和平」應是各方最大公約數，但美國國務卿布林肯在北京「期待兩岸和平解決分歧」的談話卻掀起爭議。

大陸傳遞和平訊號

追本溯源，布林肯「期待兩岸和平解決分歧」的談話，源自1972年美中《上海公報》，美方在有關台灣議題部分，聲明「重申對由中國人自己和平解決台灣問題的關心」。這句話緊跟在「兩岸中國人都認為只有一個中國、台灣是中國一部分，美方對此不持異議」之後，白紙黑字載入史冊。換言之，美國對台灣問題的立場是：「尊重兩岸中國人自行提出台海和平的解決方案」，這個表述顯然獲得了北京的認知和尊重，否則就不會寫入字斟句酌的《上海公報》之中。

近兩屆美國政府主張，美方的「一中政策」基於中美「三個聯合公報」、《台灣關係法》、「六項保證」。對於後兩者，北京多表示不滿和反對，但對「三個聯合公報」則倍加肯定，這既是美中「關係正常化」的政治基礎，也始終是北京堅持的「一中原則」的來源。但在美方立場，三公報之首的《上海公報》原文，「關心兩岸中國人和平解決台灣問題」與「一中原則」是並列關係，應視為「一中政策」的共同組成部分。

不僅如此，布林肯期待兩岸和平解決分歧，對當下的台海情勢、兩岸關係來說，也具有現實意義。台灣民眾對賴清德「和平保台」的信任度如此之低，正是因為過去7年來民進黨對大陸挑釁、在台海引戰，令台灣社會深刻感受到，戰爭陰影迫在眉睫。尤其去年8月裴洛西來台、大陸展開圍台軍演，民進黨硬推「全民備戰」，台灣民眾已清楚感知兩岸緊張原因所在，否則賴清德的民調不可能在4成左右遭遇天花板。

2024年台灣、美國將相繼舉行大選，當此重要時間點，透過交流對話和平解決兩岸分歧的主張，不僅是對台灣主流民意的回應，也是維護美中關係戰略穩定所應為。對台灣而言，至少有6至7成民意支持兩岸交流對話，拒絕認同民進黨台獨抗中路線。對大陸而言，愈是透過交流對話傳遞和平訊號，民進黨就愈難煽動戰爭牌、挑起對大陸的恐懼感，台灣民眾也就會愈信任大陸。

今年以來，兩岸直航部分恢復、馬英九前總統登陸參訪、海峽論壇恢復實體交流、台灣輸陸水果檢疫問題解套，都是陸方強調「和平解決」的新訊號，普遍獲得台灣社會認可，綠營難以見縫插針。

反戰謀和美中共識

對美中關係而言，習近平向布林肯當面提出，美中關係要「穩下來、好起來」，意味著雙方都有意願管控台海分歧，避免上升為衝突乃至戰爭。因此，「反戰謀和」同樣是美中對台海議題的共識。美方多次重申「不支持台獨」，近期更透過AIT傳遞支持兩岸交流對話的訊號，說明華府不樂見蔡政府冒進，也是對「台獨金孫」賴清德的提醒。

但同時應該理解：長期以來，北京堅持兩岸關係是中國人內部事務，不容外人干涉；大陸將以何種手段實現統一，也要「牢牢掌握自主權」，至於統一後台灣的地位問題，更不容外人說三道四。在此邏輯下，美國特斯拉執行長馬斯克談及台海和平，曾建議成立「台灣特區」，立刻踢到鐵板，不但官方做出強烈的負面回應，官媒甚至痛批馬斯克「多管閒事」，但很快情勢急逆轉，時任大陸駐美大使、現任外長秦剛發文肯定馬斯克，這才避免把這位「中國好朋友」推向對立面。

由此可見，北京官方對布林肯「期待兩岸和平解決」的回應，很像當初第一時間對馬斯克「台灣特區論」的反應。但話說回來，兩岸以和平方式解決政治分歧、以台灣特區作為統一後政治安排，不正是大陸對台論述的重要內涵嗎？同理，美國「和平解決論」符合「和平統一」方針，或許不應該成為大陸對台政策的枷鎖，但建立「和平最大化、武力最小化」共識，對兩岸、美中恢復來之不易的正向循環和互信累積有利。