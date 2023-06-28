2024大選3位參選人相繼浮出水面，三腳督初步交鋒，強弱趨於明朗，賴清德未如預期強大，支持度在30%到35%之間遇到天花板，侯友宜意外的弱，支持度僅在20%上下，反倒是柯文哲異軍突起，支持度與賴清德不相上下。

兩岸關係緊張 抗中牌失效

不過，距離投票還有6個多月，論輸贏還太早，侯友宜不可能如此之弱，賴清德內憂外患也不少，柯文哲雖能掌握議題，善於造浪，但民眾黨兵馬不足，能否參選到底都還難說。現階段選民還是多聽聽候選人的政見，深入了解他們的人格特質，再做定奪。

台灣自1996年首次公民直選總統，已選出4位總統，其中李登輝、陳水扁、蔡英文都主打認同戰，或訴求本土認同，或訴求民主認同，都以認同區隔「敵我」，號召團結凝聚選票固然有效，但也付出社會分裂的代價。不但如此，過去27年，李登輝與陳水扁、蔡英文先後執政19年，國民黨僅執政8年，馬英九又對認同問題的撥亂反正投鼠忌器，「台灣是台灣、中國是中國」漸成為社會主流認知，愈年輕愈認同台灣，把大陸視為他者，造成兩岸關係日趨緊張。

在政治上認同中華民國，但若在文化與民族情感上，仍認同中華民族，問題就不大。兩岸維持一家人關係，彼此雖有分歧、有競爭，但有求同存異的意願，就有合作的空間，「和平發展」關係不變，就可以讓時間來解決問題。正如毛澤東1973年會見季辛吉時所說，「台灣問題等一百年以後再說」。不幸的是，2020年蔡英文競選連任，主打「抗中保台牌」，兩岸成為敵我關係，加上中美關係惡化，以至於台海兵凶戰危，台灣可能淪為東亞烏克蘭的處境。

賴清德支持度遇到天花板有4個原因，首先是蔡政府執政不得民心，雖是非戰之過，但他必須承擔；二是他的人格特質，缺乏群眾魅力，尤其對年輕人與網路族群不討喜；三是小圈子領導，思慮與決策不夠周延；第四個原因最麻煩，他有「台獨金孫」之「譽」，又自稱「務實台獨工作者」，但台海兵凶戰危，大陸海空軍兵力步步進逼，美國拜登政府卻希望與中國大陸控制好激烈的競爭關係，難免擔心賴清德當選後會不會「失控」，把美國拖下水。可以看出賴清德在兩岸議題上左右為難，施展不開。

態勢很清楚，兩岸議題對民進黨選情不利，這是台灣總統直選後，首次出現的現象。過去幾次選舉，如1996年台海危機、2000年朱鎔基警告「搞台灣獨立，就沒有好下場」、2020年蔡英文主打「今日香港、明日台灣」，都對選情造成重大影響，今年這張牌對賴清德已失效，無論台灣認同或民主認同，都不再是綠營選戰萬靈丹。

台澎金馬共識 創造新機會

當然，這不意味「台灣認同」已潰散，事實上，今年選戰侯友宜參選，正代表國民黨的台灣化。侯友宜出身嘉義鄉下，前半生與國民黨沒有什麼淵源，2006年還是陳水扁總統的拔擢，才得以不到50歲之齡升任警政署署長。2010年獲朱立倫之邀出任新北副市長，2018年參選市長成功，十餘年來政治性格並不明顯，甚至有些「不沾鍋」，因而得罪不少深藍選民。國民黨提名侯友宜是「台灣認同」的勝利。

柯文哲的崛起，證明台灣選民愈來愈厭倦藍綠操作意識形態騙選票，希望出現第三勢力為台灣脫困。這正是《中國時報》與旺中媒體集團多年來所倡議「無色覺醒」的核心理念，不要被藍綠意識形態綁架，要以「人民要過好日子」為念。柯文哲抓住「無色覺醒」趨勢，又善於造浪，但可惜他沒有理念，經常以今日之我否定過去的我，作為市長可能不會有太大問題，但作為國家領導人，不能讓人信賴就會有大問題。

觀察賴清德、柯文哲與侯友宜3人選情，可以看出極獨與極統都趨式微，非典型國民黨崛起、「台獨金孫」兩岸議題坐困愁城。3個有弱點的他們將一拚高下，但也可以看出，台灣選民往中間移動的趨勢，換言之，台灣有機會由分裂走向團結。今年選戰，誰最有能力凝聚「台澎金馬共識」號召團結，為台灣創造新機會，選民就支持誰。