上世紀九十年代初有位頂著諾貝爾化學獎得主桂冠的旅美學者回到台灣倡導「教授治校」，自此，台灣學術界在他的「知識霸權」下亂成一團，因為他以「知識現代化」之名把政治引進了大學。影響所及不僅全台灣高等教育進行天翻地覆教育改革，連近年來教授選出的台大校長，竟然多位教育部長可以奉命攔阻不予核准，這是政治霸凌學術；學生可以發動「太陽花運動」之名佔領立法院，攻佔行政院，民進黨政府居然可以撤回告訴，予人以「造反有理」之感，這又是以「政治霸權」鼓動「知識狂飆運動」！這種亂象，臺灣的大學不會有「脊樑」，台灣的高等教育只會被「去勢」！

十八世紀法國著名的革命家羅曼羅蘭夫人臨上斷頭台前留下一句警世的名言，她說：「自由、自由、多少人假汝之名以行惡！」的確，這在當時法國極權專制暴虐的王權時代，「自由」是個響亮、動人而美麗的口號。如今，美國稱霸世界，以守護「民主」為名，到處發動戰爭。台灣以仿效美式民主為名，大學校長也要選舉。真可說：「民主、民主、多少人假汝之名以行惡！」今天臺灣的大學，教授可以進行學術詐欺，可以掩護學生抄襲論文，早已師不師，遑論生不生了，學術知識水準到此地步，怎不令有識之士浩嘆！

1919年有民族主義「五四運動」，也有「新文化運動」下發起的「科學、民主救中國」，兩相激盪，推動現代中國求索「現代化」。繼蔡元培出任北京大學校長15年(1930～1945)的蔣夢麟博士，他是美國哥倫比亞大學實驗學派杜威教授的及門弟子，他擔任校長後提出治校四原則：「學生求學、教授治學、職員治事、校長治校」，要求全校各安其位，各盡其職，為北大帶來了安定進步的15年。我們都在美國留過學，只知美國教授治學嚴謹，大學校長專心治校，從未聽說「教授治校」。（作者為前中山大學教授、佛光大學名譽教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※