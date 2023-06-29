美國聯邦眾議院軍事委員會主席羅傑斯本周率團來台訪問，總統蔡英文28日在接見時再度提及期待及早全面解決台美企業及個人面臨雙重課稅問題。台灣工商企業界要求台美簽署租稅協定的聲浪更是不絕於耳。對於台美租稅協議，台灣當然應該奮力爭取，但在此同時，卻不能過度期待，因為依往例來看，從洽談租稅協定到簽署、生效所需的時間可能要好幾年，如果要把租稅協定當及時雨，恐緩不濟急。

台美租稅協定可以樂觀以待的理由，首先是觀察美方的態度，包括美國財政部長葉倫都已表態。我財政部長莊翠雲也認為，現在是台美談租稅協定不錯的時機，美方對台灣的期待「聽到、也重視了」，財政部也已準備就緒。

再就實質數據來看，台灣近年從西進轉為東向，依美國在台協會（AIT）最新統計，台灣2016年至2021年對美國直接投資成長16.6％，位列對美直接投資成長前五名。顯示台美經貿往來的密切程度正處於數十年來的高峰。

再就戰略地位分析，受到中美貿易戰、地緣政治風險、供應鏈安全考量等因素影響，台灣近年在美國進口市占率也明顯擴增，近兩年更成為美國第八大進口市場。其中在積體電路方面，台灣目前更高居美國第二大進口市場。

至於關鍵中的關鍵，則是護國神山台積電赴美投資。台積電去年宣布在美國亞利桑那州建造兩期晶圓廠，總投資金額約400億美元，是美國史上規模數一數二大的外國直接投資案。且台積電赴美投資不可能是單刀赴會，上下游供應鏈勢必也會隨行。

不論從提振經濟、掌握供應鏈主導地位或在中美科技角力占上風等觀點，美國都勢必要比以往更重視台灣。正因如此，對台美租稅協定，台灣可以抱持比較樂觀態度。

過去雙重課稅議題主要衝擊的是台商而非美國企業，美企來台投資案例不多，多半是台企赴美投資後，面臨股利匯回前要被扣稅30％的難題，使得美方對簽署租稅協定的積極和重視程度自然不如台灣，但現在因為要吸引台灣企業赴美，使得美方改變態度，化被動為主動。

至於為什麼說不要對台美租稅協定太過期待，原因則有兩個。第一個無法避免的當然還是政治的干擾，特別是租稅協定涉及主權行使的成分，台美要洽簽租稅協定，最大挑戰可能來自中國大陸的反彈。

目前台灣已和全世界簽署34個租稅協定，但兩岸問題原本就較為敏感，加上中美現階段情勢微妙，使得台美簽署租稅協定涉及的政治角力遠比經濟意義和租稅讓利等更複雜。除了國際政治，台美也都臨近大選，各自是否能擺得平國內立法機關，仍待後續觀察。

且經貿黏著度不是唯一答案，以大陸來說，目前仍占台灣出口的35％，是台灣最主要的出口地區，大陸占台灣進口比重也接近2成，台商投資大陸金額合計更逾2兆元，但兩岸租稅協議當時談判就花了六年，且2015年簽署至今仍未生效。

以財政部當年估算值，兩岸租稅協議可讓台商年省40億元稅負，可見兩岸租稅協議不論在當時或現在，對台灣廠商來說，都和現在的台美租稅協定同樣重要，但政治考量往往仍可能凌駕廠商需求。

兩岸政治情勢或許屬於「特殊情況」，以美國和日本簽署租稅協定來看，當時也花了近三年時間才完成，主要原因即是就算雙方政府都有洽簽的意願，包括中間冗長的行政工作像是稅率的訂定、金額試算、文件用語都需要時間。

再加上須得到兩邊民意立法機構同意，在在說明租稅協定絕對沒有民間企業所期待的「快點簽」這回事，實務上也很難做到說簽就簽。換言之，要解決台積電等企業赴美可能面臨雙重課稅的問題，恐怕很難立竿見影。

站在長遠的角度，對於任何與台灣有經貿往來的國家，政府當然都應盡力簽署租稅協定來解決企業跨國投資被雙重課稅的痛點，也才有利經濟發展和租稅公平，以免廠商辛苦經營的成果被外國的稅金吃光。

但是，如果要把台美租稅協定視為台企赴美投資的及時雨，希望該議題短期即能開花結果，期望愈大，企業界後續的失望可能也愈大。