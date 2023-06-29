今天拜登總統特別到芝加哥做經濟演說，並且認可了拜登經濟學這個「商標」。拜登經濟學商標創始了，可看起來為什麼更像是老人家在跟鄰居賣假貨？

—拜登通膨的嚴重性，是有正式統計數字說明的。

—美國家庭感受不如川普時期，是有美國民意調查數字依據的。

—福斯民調64%的人擔心每個月的賬單付不出。

—福斯民調88%的人擔心美國的未來。

換句話說，統計和民調告訴我們，目前這麽大面積的民意反映，根本就不是基於拜登經濟學和雷根經濟學的不同；這也不是兩個路線、兩個產品在互相比較。

拜登經濟學是一個事實證明不解決任何問題而且會產生種種後遺症的假貨。罪魁禍首，是他上任伊始便採行了嚴重錯誤的能源政策和底層大撒幣，立即導致成本惡性推高和供應鏈失調。他搞的是政治關係，而不是經濟。

猜想這場商標說明會，拜登僅僅是在拿著一個新話題，跟誓死擁護他的那三成無感鄰居喝茶聊天，自己人聊得高興。

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