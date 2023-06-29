四十多年前我們到日本考察，問日本人：「你們現在是貿易大國，國民所得也很高了，為什麼還要這麼拚命工作，甚至還過勞死呢？」

受訪的日本人說：「日本地狹人稠，缺乏天然資源，必須勤奮工作，何況世上哪一個國家，不是以日本為目標在後拚命追趕呢？我們只要稍一懈怠，就會優勢盡失，結局就不言而喻了。」

他們又說：「我們日本人都有這種危機意識，雖然我們缺少天然資源，但是這種危機意識就是我們日本最大的資源。」

從前台灣對美國有鉅額貿易順差，引起美方許多報復聲浪，除了每年有貿易諮商談判，要台灣降低關稅、開放市場外，每年台灣都派採購團去美國採購黃豆及小麥等多種物資，以改善雙邊貿易關係。有次我擔任採購團團長，美國人問我：「台灣這麼小，為什麼這麼厲害，每年有那麼多外銷，連我們美國人都賣不過你們？」

我說：「台灣是個小島，島內資源貧乏、市場狹小，外銷是發展經濟最主要的動力，沒有外銷，台灣經濟根本無法鞏固，台灣外銷是為了活命。」

「你們美國地大物博，單是廣大的內銷市場，就讓你們有做不完的生意，外銷只是生意的一種而已。」

「所以我們外銷是為求生存，我們有很大的危機意識。你們外銷只是做生意，兩者是截然不同的。」

以色列人口約950萬人，擠在狹小的2.5萬平方公里的土地上，但是以色列科技發達，尤其國防科技更是令人刮目相看，很多軍事大國都要向以色列購買先進武器，而現在以色列的國民所得已超過4萬3000美元。

資源貧瘠的以色列是如何做到的？因為他們也有一項別人少有的資源：憂患意識。

以色列人在外流浪千年，現在終於建立了自己的國家，在強敵環伺的情況下，他們有喪國的憂患意識，這種強烈的憂患意識，不僅激發了以色列人的高度愛國心，更讓以色列人能夠勤奮努力。以至於以色列無論在軍事、科技、農業、教育、經貿，幾乎各個方面都有令人刮目相看的成績。

中國人說：「無敵國外患者，國恆亡。」，又說「多難興邦」，重點都在強調憂患意識的重要性。

台灣是一個南北狹長型海島，面積只有3.6萬平方公里，70％為山坡與丘陵，資源貧瘠，根本無法養活2300萬人，因此，大家心中都有很強的憂患意識，不努力就完蛋，終於有了經濟發展奇蹟，國民所得已超過30000美元，大家生活水平大大提高了。

但是這種富裕，卻又使台灣原有的憂患意識逐漸消失，從國家最高領導人到一般百姓，就以現在最應該有憂患意識的兩岸問題來說，我們拚命抱美國大腿與中國大陸對幹，其對台灣人民帶來的災難，真是不敢想像。如果大陸武統台灣，美國出兵相助，台灣就變成烏克蘭第二。

烏克蘭到目前為止1700萬人離開烏克蘭，戰爭破壞使烏克蘭損失1135億美元，重建需2000億美元，各種損失及重建經費，數字之大，令人深深吸口氣，不敢想像。這些事如果發生在台灣，我們對得起自己及子孫嗎？奇怪，台灣朝野上下，好像一點都不在乎的樣子，台灣賴以生存的憂患意識早已蕩然無存。怎麼辦呢？只有交給老天爺了！老天爺呀！求祢看顧保守我們在台灣的2300萬人民吧！

我常有機會與朋友談到這方面的危機，但是聽的人好像並不以為然，總以為我過度憂心，甚或認為我老了，膽子小了。有些人很認同我的危機觀察，但好像也沒有一點擔心憂慮的樣子，似乎認為船到橋頭自然直，總會有辦法的，兩岸問題不是已談了幾十年嗎？現在台灣還不是好好的。有位還滿有思想的太太，我的好朋友，我跟她談到武統在即，現在趕快跟大陸進行和平統一談判。對這位很有學問與見識的朋友，我滿以為她會贊同我的看法，沒想到她卻大聲的說：共產黨，我才不要跟他們統一呢！這樣的人，在台灣不在少數，怎麼辦呢！

（作者為前監察院長，本文原刊《優傳媒》，授權中時新聞網刊登）

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