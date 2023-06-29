又有美國調查機構「拉斯穆森報告」公布調查表示，高達64%的美國潛在選民認為美國應正式承認台灣是一個獨立國家。消息一出自然引來台媒競相報導，不免也讓台灣內部反中陣線士氣大振，或許還會自詡「德不孤必有鄰」。不過這並非什麼重大突破，早在前年七月美國另一獨立智庫「芝加哥全球事務委員會」（Chicago Council on Global Affairs）公布的報告更為勁爆，近7成受訪者支持美國承認台灣為獨立國家，支持度比此次高出不少。或可進一步解讀，實際上支持美國承認台灣為獨立國家的美國人「開始變少了」，難道不是一種警訊?

這絕非危言聳聽。事實上在此次「拉斯穆森報告」的數據中，進一步指出支持美國動用武力保衛台灣的人占37%，反對的有31%，不確定者則有32%。亦即粗略換算，兩位認同承認台灣為獨立國家的美國民眾中，只有一位支持美軍護台。表面看似美國民眾支持美軍護台大於反對，實則呈現美國民眾對台灣「廉價的支持」不願劍及履及用行動支持台灣。

更甚者，「拉斯穆森報告」在今年二月亦曾進行民調，問到若中國攻打台灣的三種假設結果:

一、 是否支持美國出動海軍防衛台灣，有64%民眾支持、23%反對。

二、 是否支持美國動用空軍保衛台灣，有63%受訪者支持、24%反對。

三、 當被問到是否支持動用地面部隊協防台灣時，答案與前三項問題呈現不同的風貌，僅剩42%民眾支持派遣地面部隊協防，高達46%民眾反對。

令人意外的是，同一民調機構在短短一季時間，支持軍力護台的支持度竟從六成多驟降到37%，就算是以支持派遣地面部隊協防的支持度去衡量，支持幅度掉落同樣明顯。如再算上前年七月的「芝加哥全球事務委員會」的調查，其中有52%的美國人贊成派遣美軍防衛台灣，幾可說明一件事：美國民眾對台灣的支持正在減少當中。

美國民眾一改近年挺台態勢的微妙變化，台灣民眾必須戒慎恐懼，尤其去年《天下雜誌》的民調顯示，約57%台灣民眾認為若爆發兩岸衝突美國會出兵救台，且越年輕越是相信。但當美國內部對出兵協防的支持度實際呈現不斷下降的趨勢時，這種「盲目的樂觀」已經失去事實的支撐點。

但也不必過度擔心，正是因為台灣人民口頭（民調）認為美國會出兵，但對美國靠不住心知肚明，才會出現既認為美國會出兵佔多數，但民調永遠都是維持現狀佔多數的矛盾心理。

台灣人認為美國靠不住情有可原，以往美國民眾曾以超高支持度分別支持布希總統父子出兵伊拉克。結果前者帶領聯合國盟軍大勝而歸，卻是連任失敗；後者同樣大勝，共和黨卻是無法繼續執政。原因出在美國人民總是事前基於意識形態好惡，興致高昂的支持出兵教訓理念迥異的非西方文明國家。但戰事不順、死傷過多、開銷龐大的後遺症接踵而至的時候，反戰的往往又是美國國內民眾，而不是兩黨政治人物。

目前支持台灣的民意陸續滑落的趨勢，除了可解釋為美國人民反戰的預期心理提前發酵外，應也與美國目前國內問題嚴重矛盾，讓美國人民開始反對美國政府對外參與有重大關聯。對台灣而言，不管明年是誰執政，「靠不住的美國」現象將成為頭痛的國安問題。

（作者為自由撰稿者）

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