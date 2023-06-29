媒體行業近年迅速崛起林立、百家爭鳴，爰因市場競爭激烈、獲利生存不易，新創公司要能有一席立足之地，並與其他百年老店相比拚、作抗衡，只能利用特殊關係，或是繡拳花招來吸引觀眾的眼球及博取支持。

過去電視節目《全民大悶鍋》的順口溜：「最重要的新聞畫面是什麼？裸體加屍體！最重要的新聞方向是什麼發？醜聞加緋聞！台灣媒體這麼多，新聞怎麼報？亂報嘛！」雖說是詼諧的節目效果，但將近20年前的暗喻，對照目前媒體生態和政壇現況，真是無比的諷刺，更猶如未卜先知般的示現在你我眼前。

精鏡傳媒股份有限公司《鏡週刊》自2016年創立以來喧擾不斷，其出刊風格雷同於業已下架的《壹週刊》，常有聳動、駭人的爆料新聞，但獲得讀者聲量的同時，伴随而來許多模稜兩可的錯誤訊息，常誤導社會大眾，混淆視聽。曾經的網紅黃氏兄弟約炮事件，菲律賓欲承認台灣新冠肺炎疫苗通過EUA案及抨擊館長（陳之漢）健身俱樂部經營財務糾紛等情事，事後不是被逼著出面道歉，就是當事方發表嚴正抗議並採取法律程序提告，失去了媒體長期效行的新聞客觀中立精神，斲傷了第四權的神聖象徵，更涉犯了《誹謗罪》、違反《公司法》等罪責。

俗云：「一言以蔽之、一言以害之」，大眾傳播形塑輿論的力量更甚於刀槍，新聞媒體提供大家「知的權利」無可厚非，但在「獨家頭條」與「案件事實」有所出入，產生模糊空間時，就應提高道德標準、堅守專業倫理，有憑有據且多方查證後再上架公布，不該為了利益就打起風向球，將本來必須秉持第三方的超然立場完全踐踏於地。

近日《鏡週刊》旗下《鏡電視》仗著國家通訊傳播（NCC）委員護航，以4：0通過新聞電視台於86頻道上線；反觀NCC已經連續敗訴10次，卻還死皮賴臉不肯把52頻道還給中天新聞台。《鏡電視》前董座亦是前國民黨籍立法委員陳建平就抨擊道：「這是一間弊端叢生夾雜著政治弊案的公司」，呼籲檢調莫屈從於民進黨政府的壓力，守住公平正義的底線，主動積極偵辦。

NCC成為民進黨政府的打手已經不是一兩天的事，以東廠自居，打壓「不聽話」的媒體，明知審查案違法，卻仍秉承上意執意包庇，身為主管與民切身相關的傳播事業公部門，早已像是惡魔，徹頭徹尾髒兮兮，媒體亂象源頭就是這般不堪的監管部門。這種氛圍一時片刻難以改變，當務之急的唯一方法只有透過有良心的媒體平衡報導，當正反兩面勢均力敵，才能進一步讓大家明辨是非，應從日常生活中醞釀廣泛深入的公共討論，或可逐步搶救因為泛政治化、唯綠是從，而墮落深淵的媒體環境。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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