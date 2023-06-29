前總統府發言人Kolas Yotaka被踢爆不倫戀閃辭獲准，至此府院黨三大發言人全中鏢，無一倖免；這4年來一共爆發4次桃色醜聞，每次的情節均令外界匪夷所思、搖頭咋舌，而且總統府還連莊一次，堪稱另類的「綠色奇蹟」。

2020年，總統府前發言人丁允恭遭爆過去在高雄市新聞局長任職時，涉及與女記者有不當男女關係，甚至在上班時間把辦公室當炮房，且對方三度懷孕都被丁以政治前途為由要求墮胎，消息曝光後引爆輿論抨擊，丁於同年9月請辭。監察院也認定丁允恭行為涉及性騷擾，懲戒法院宣判停止公務人員任用資格3年確定。

2021年，時任民進黨發言人顏若芳被周刊直擊，與該黨已婚立委王定宇同居，雖然兩人堅稱雙方是「房東與房客」的單純關係，但在台北市不錯地段房租每月僅8000元還附送早餐等說詞，與社會認知頗有落差，一時成為笑談。

今年初才就職的行政院發言人陳宗彥，遭爆過去在台南市府任內曾接受業者性招待、喝花酒，在通訊軟體對話中還詢問「小芸有空嗎」，更成為經典名句。陳於2月閃辭，成為任期最短的政院發言人，該案目前則在監察院立案調查中。

這麼頻繁出包的桃色案件，而且竟然都集中在發言人這種負責對外文宣、號稱政治化妝師的身上，真的非常詭異也值得探究；為別人化妝的官員，自己卻搞起不倫戀或桃色醜聞，天下最諷刺的莫過於此！ 而且之前也曾遭爆外遇生子的衛福部次長王必勝，事發後沒有辭職還升官！只能說民進黨的道德標準太扭曲，當黨主席賴清德滿口仁義道德高標準時，誰還會當他是一回事？