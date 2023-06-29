事情是這樣的。

前幾天，44歲的英國著名男星盧克•伊萬斯在社交平台曬了一張穿浴袍的照片，都不用眼尖的網友發現了，就一般的網友都能看出他背後是台北101，也就是說盧克•伊萬斯同學正在台北拍戲！

隨後他還發了在台北的一些照片，也是非常肯定他是在台北拍戲了。

比如位於士林區台北故宮旁邊的至善園，這裡取材的是王羲之的八大勝景，是台北市區一處非常具有中國風味的庭院。

看來劇組在士林區拍攝比較多，這個地方是拖拉了近十年時間，直到2022年才交付使用的台北表演藝術中心， 離著名的士林夜市非常近。藝術中心由三個觀眾廳組成，觀眾廳從一個玻璃樓體中凸出，該樓體高出地面，形成一個公共廣場。盧克•伊萬斯的拍攝角度，正好處於大「銀球」的下方。

盧克·伊萬斯的拍攝角度，正好處於大「銀球」的下方。（取自網路）

盧克•伊萬斯是具有相當國際影響力的英國男演員，他早年是音樂劇表演出身，曾出演過《決戰中途島》、《速度與激情》6—8、《美女與野獸》、《霍比特人》、《諸神之戰》等電影，以俊朗外形和性感身材著稱。

這次盧克•伊萬斯是在台北拍攝歐羅巴電影公司的《The Weekend Escape》（《週末逃亡計劃》），這部電影原來的片名叫《台北週末》（《A Weekend In Taipei》），是一部驚悚片。

坊間傳出的劇情梗概是，盧克•埃文斯扮演一名在台北執行任務的緝毒員，並巧遇了個性莽撞的前戀人，據悉前戀人這個角色由桂綸鎂扮演。但盧克•伊萬斯已公開出櫃，所以目前還未知這到底是不是一部有戀愛元素的電影。

桂綸鎂是上一部台灣電影是2020年的《腿》。

歐羅巴影業公司2014年曾在台北取景拍攝斯嘉麗•約翰遜主演的科幻片《超體》，也有相當數量的台灣演員出演。

《週末逃亡計劃》正在台北拍攝，而另一部以台北和紐約為背景的電影《我的天堂城市》已經計劃即將上映。

去年此刻，《我的天堂城市》正在熱拍中，並於去年7月殺青。這部電影由新加坡起家，在亞洲各大城市設有分佈的滿滿額娛樂、力揚電影和台北市電影委員會等合作拍攝，女導演俞聖儀執導。

《我的天堂城市》講述三組在紐約生活的台灣人的故事，並且是在紐約、台北兩地拍攝。女主角是宋芸樺，她扮演一位留學生。

《我的天堂城市》的選角還是相當有前瞻性的，男主角選的是如今的「香港頂流」姜濤。姜濤在去年此刻也很紅，但這一年時間他已經紅成了一種被熱烈討論的頂流現象。

由於姜濤是在香港的ViuTV選秀出道，所以早期都是出演ViuTV的劇集和綜藝。他的第一部電影是台灣製作，在台灣八大與香港ViuTV播出的電視電影《超感應學園》，該片兩位台灣的男女主角是蔡凡熙和劉奕兒。

姜濤真正演的第一部大電影是2022年的港片《阿媽有咗第二個》，內地網絡播出時叫《巨星養成記》。

這部《我的天堂城市》的演員陣容還有台灣演員姚淳耀、魏蔓和香港演員李嘉文等。（台片所）

（本文來源：【映畫台灣】公眾號）