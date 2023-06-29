2024藍綠白候選人都高喊「兩岸和平」，但背後邏輯和論述截然不同。侯友宜強調，捍衛《中華民國憲法》就能維護兩岸和平；賴清德說，沒有主權的和平是假和平；柯文哲則將「台灣自主」與兩岸和平連結。一個和平，各自表述，但有一個關鍵概念還是繞不過，那就是「主權」。

兩岸和平 繞不過主權

所謂「沒有主權的和平是假和平」，言下之意，國民黨追求的兩岸和平是以出賣主權為代價，所以是假和平，只有民進黨堅持主權，才能帶來真和平。賴清德口中的「主權」，就是他在參選演說中提到的「台灣有土地、有人民，並且定期改選各級政府，行使公權力，服務人民，事實上已經是一個主權獨立的國家，不必另外宣布獨立」。簡言之，賴清德界定的「主權」是「台灣主權」，這也是他「務實台獨論」的內容：台灣已經主權獨立，不必透過修憲、正名等方式另行宣布獨立。

柯文哲的兩岸論述以「九六共識」為主軸，最初出自呂秀蓮，大意是指1996年台澎金馬首次舉行中華民國總統直選，以此次選舉為標誌，2300萬台灣人不分黨派建構起同屬一個政治共同體的「台灣意識」，是平行於對岸的另一個政治共同體。柯文哲的「九六共識」和「台灣自主」概念相互貫通，都是對「台灣主權」的修飾性表達。

「台灣主權」很多人聽得順耳，綠營政治人物和媒體更時刻掛在嘴邊，實質上是一個建立在虛假歷史事實之上、毫無法理基礎的話術。舉一個最簡單的例子，民進黨和台獨常常說，「台灣就是一個國家」，因為台灣「有土地、有人民、有政府、有護照……」，卻漏掉了「憲法」，而憲法才是現代國家存續的必備要素。

綠營刻意對憲法閃避，是因為在台灣目前實施的《中華民國憲法》及憲政體制界定之下，台灣不是一個國家，更不存在獨立的問題，更準確的說，台澎金馬是「台灣地區」或「自由地區」，才是最符合憲法的表述。換言之，我們的國家是中華民國，我們的主權是中華民國主權，絕非是民進黨口中「台灣是主權獨立國家，只是名稱叫做中華民國」。

蔡英文總統在2016年上任時宣示，依據中華民國憲政體制和《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務，是對民進黨違憲國家定位和兩岸論述的糾正，獲得台灣主流民意的信任與美國等國際社會的認可，大陸一開始也不否定蔡英文轉型的努力，希望蔡政府繼續完成「答卷」，但事與願違，兩岸關係漸趨惡化，民進黨也陷入台獨抗中民粹無法自拔，轉型路線最終失敗，釀成今日台海兵凶戰危的局面。

國家主權 避不開憲法

台澎金馬人民享有一人一票選舉總統、地方行政首長與各級民意代表的權利，及三權分立、政黨輪替的政治體制，都源於中華民國憲法增修條文，這套體制依據憲法增修條文是中華民國在「國家統一前」、在「台灣地區（台澎金馬）」的階段性政治安排。換言之，台灣民主、兩岸和平的真正「護欄」，是中華民國憲法及增修條文，而中華民國憲法與中華民國主權是一體的。所謂「台灣人的自由民主」，其實是「在台灣地區的中國人的自由民主」。

中華民國總統要向《中華民國憲法》宣誓效忠，應該理直氣壯堅持中華民國主權。堅持中華民國主權意味著兩點：其一，台澎金馬的自由民主憲政體制和「國家統一」不是對立或排斥的關係，因為中華民國憲政體制確立了「國家統一前」的兩岸分治現狀，才奠定了台澎金馬的民主制度；其二，中華民國總統有義務與大陸地區當局展開對話、和平解決分歧，因為大陸地區屬於中華民國固有疆域，維護好「國家統一前」自由地區與大陸地區的關係，是中華民國政府職責所在。

民進黨和賴清德的「台灣主權」，不僅是對中華民國主權的切割，也是對《中華民國憲法》的褻瀆。2024年總統大選，是違憲和護憲之戰。