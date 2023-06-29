6月，拜登用「全素國宴」這種空前的禮遇，接待來訪的印度總理莫迪，這一幕，令我直接聯想到沙烏地阿拉伯王儲用「碰拳」迎接來訪的拜登。劇本是這麼寫的：中美博弈，美國在中東失去的，要從印度討回來。

這是一個大題目——當世界走向多極化，印度是否能為美國維持單極霸權優勢？抑或，印度正藉中美對抗的歷史機遇，確立自己在多極世界裡其中一極的角色？

美國所陷入的矛盾是：若拉拔印度成為世界之一極，如何能維持單極霸權？這個矛盾所指向的陷阱是，單極霸權已確定結束，因為美國用促成多極世界的方法，來維持單極霸權。要跳脫這個悖論陷阱，華盛頓唯有等印度成功削弱中國後，美國再拉拔其他中等強權打瘸印度。

因此，在美國扶持下，印度是否能獲得超越中國的本事，就成了戰略觀察者們的主要關注點。

誠然，嚴肅的觀察者不會這樣看問題，因為美國不需要，甚至會警惕印度超越中國，只需要印度削弱中國即可，然而，看冷戰故事，美國「拉中制蘇」時，也是這麼想的，但「對華友好」也促成了中國崛起，並在華盛頓眼中形成了空前的威脅。換言之，要控制一個大國崛起的「程度」，並不容易，所以上述的大哉問依然成立，印度能超越中國嗎？

與冷戰時期的對華態度相仿，當下的美國政商學界，雖有美化印度的聲量，卻也有反對印度的聲量。簡言之，「美印派」強調14億人口的市場，以及印度GDP快速增長的事實，相對地，「反印派」則用更細膩的數據，給出了印度是「扶不起的阿斗」這樣的預警。

以下「反印派」是主要論點：

1. 印度人權不行。

2. 當前印度失業率大幅上升（相較於疫情前）。

3. 14倍的人口，印度的出口仍只與越南相當。

4. 本地投資者對政府並無信心，傾向將利潤轉往海外。

5. 中產階級並未隨著GDP呈現正成長。

6. 私人投資下滑。

7. 性別歧視影響就業結構。

8. 裙帶資本主義(crony capitalism)使得內部分配極度不均，也令大量內資怯於投資與擴張，因為不確定是否會被當政敵整肅。

9. 政策不穩定，特權橫行，影響內外資發展。

10. 莫迪勤於投資經濟，吝於投資人民的健康，社會高度不平等。

11. 嚴重的空氣污染，有礙生產力。

12. 民族主義埋下的動盪隱憂。

這些論點不能說全對，因為以上主要是來自人權組織的挑刺，但也大致符合實情，畢竟印度內部的頑疾，早就是商界的共識，畢竟，曾投資印度，卻被當地掠奪的國際企業，不知凡幾。

台灣視角，看一個指標足矣，印度向台積電招手十幾年了，但即便當地市場潛力巨大，台積就是不敢在印度設廠，因為這個地方，甚至法律都能朝令夕改，如此即知，這個燠熱國度有令資本望而生怯的的猙獰面。

確實，窮國崛起初期都有一個共性，即貪腐，特權氾濫，這可說是工業化的必經歷程，中國大陸也不例外。但與北京相比，新德里有一個體制上的絕症，即政權不穩定，政策難以做長遠規劃，背景則是階級與族群問題的根深蒂固，這會讓印度的政權更迭，只是貪腐與特權的轉移，而不是清除弊端。

換個角度看，西方批評莫迪的印度教民族主義，其實反而是印度崛起的一個重要因素，即用多數輾壓少數的專制，維持政權穩定。

因此，印度自稱是全世界最大的民主國家，這一點，西方打自心底不認。不說別人，就說現在「舔印」的拜登，在他競選總統的彼時，就數次對印度的人權紀錄予以尖銳批評。

換言之，未來美國駕馭印度的過程裡，胡蘿蔔與大棒都會有，所謂大棒，就是鑽印度民主的空子搞鬥爭，政變，顏色革命，只要印度政治高層不聽話，棒子就會招呼過來。這與上世紀70年代以來的中美關係相較，大異奇趣。

美國討好中國的時候，是冷戰前後，中國非常窮，不構成威脅，美國又信奉自由貿易主義，堅信可以用市場力量改變中國政治體制，所以沒有什麼值得一提的大棒。但如今，美國想扶植的卻是世界第五大經濟體，自己又揚棄了自由貿易主義，改而奉行保護主義，這會令華盛頓在「扶印」的過程裡，胡蘿蔔吸引力有限，警惕之心卻高於過往。總言之，美印的磨合期會遠比當年的中美合作要長。

印度想要的美國寶藏，是技術，以及友岸供應鏈，美國確實會選擇性提供這兩大好處，但關鍵的「市場准入」，美方現在給不起，也不想給，而這會使得印度獲益已經有可見的天花板。

再者，印度要追上中國的製造能力，先決條件是人才與勤奮的勞工，但在教育以及民族性上，印度基本沒有中國這樣的條件支撐全方位的產業發展，所以美國人很快就會發現，拉攏印度，麻煩遠比好處多。

美國對中國的忌憚，主要有三點：集體主義，技術進步，自主而穩定的政權。這三點，日本具有前兩點，所以被打壓；印度則一點都沒有，雖是美國願意討好的主因，卻也是印度難以超越中國的明證。

需要說明的是，印度政治並不穩定，但莫迪政府已是歷屆最穩定的政府；印度也信奉不結盟主義，戮力於表現自主性，所以再怎麼說，自主而穩定的政府應可形容當前的印度。然而，美方有信心會讓印度讓渡自主性，以換取飛速發展的好處，畢竟，與中國封閉的政治體制不同，印度政治的「敞口」遠比中國要多，見縫插針的難度沒這麼高。

提出修昔底德陷阱的美國學者艾利森（Graham Allison），對印度的看法也有所保留，從若干印度重大弱點看，艾利森雖希望印度能崛起，但話不敢說太滿，且也不敢或忘新加坡前總理李光耀的判斷：印度有根深蒂固的階級問題，很難期待以政治手段改革，菁英甚至打自心底不願意改革，這會讓此人口大國內部永遠潛藏停滯的因子，無論人們對其未來多麼看好，印度將永遠只是個「未來國家」，而這個未來永遠不會到來。

個人觀點，如果美國沒有貼過來，印度是有點機會，但美國人一來，印度就完了。當下，美國正在暗中扶植莫迪的競爭對手拉胡爾·甘地(Rahul Gandhi)，以作為對莫迪政權的牽制。光是這一點，就能確認印度不可能超越中國，因為做美國朋友是致命的。

無論如何，在地緣政治上，印度是一個不能忽視的存在，美印合作可能將在南海，台海與東海問題上將造成一定影響，至於影響程度，且看後續發展。（作者為自由撰稿者）

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