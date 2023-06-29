我從小喜歡讀書，而且也算會念書，後來才發現是必須讀好。以前的大人會訓誡小孩，「無愛（不想）讀冊，大漢（長大）去撿牛糞！」永遠不會忘記父親好久以前鼓勵我們，「家裡沒有錢也沒有地，只要能念，一定會想辦法讓你們念」。終究沒有讓父母失望，一路讀到博士，回國後誤人子弟，直到現在要退休了。

家境不算貧寒，就是沒有多餘的存款。記得小時候住在三義，三叔每隔一陣子會從台中來看我們，一定帶著諸如義美煎餅或椰子夾心酥給小孩，鐵盒子捨不得丟掉，拿來當藏寶盒，一直放在老家的眠床下。不知怎的，母親憂頭結面，很久以後才敢問大人，原來是老家食指浩繁，有時等不及匯款。幾年前，義美的高董請我到公司吃大餐，百感交集。

當年霧峰國小只有兩名畢業生考上台中一中，其中一名是父親；初三升高中，祖父要他改念高工，這樣一畢業就有頭路（工作），相當無奈。所以，有時候他會自我解嘲「失栽培」。大學4年，寒暑假都多半當油漆工，學期中課餘偷偷地投稿黨外雜誌。不過，為了買書省吃儉用，吃自助餐不太敢叫魚肉，也不太參加同學的活動。

打定主意出國念書，由於不是政治學科班出身，好不容易拿到入學許可。為了辦存款證明，先去跟父親在台北的老同事借一筆錢存到銀行，再提出來還人家。出國前，雙親不知道從哪裡各拿了20萬、湊足美金1萬給我；沒有工作的母親，應該是一針一線幫人家「縫衫」（縫綴衣服），不知道存了多久。

因為內人有獎學金，自忖要是念不下去，就只好改為F2眷屬簽證，學毛澤東在圖書館打工。在愛荷華州大念了1個學期，搭灰狗巴士去伊利諾團聚，室友急電說系上秘書交代周一要趕緊回電，那真是人生最長的周末，最壞的打算是平均分數沒有B，只好回去吃自己。喜出望外，竟然是問我要不要獎學金，原來加倍努力是有用的。接著進博士班，大致都有獎學金。

美國大學對於本國人或州民有優惠，未必大家都想念大學，更不用說研究所。當助教時，發現每逢周四會有大學生穿軍服上課，原來是所謂的預備軍官訓練團（ROTC），國家幫你繳學費培養專長，畢業後再去服役。另外，窮人家的小孩要是體能好，或許可以嘗試打球拿獎學金，就是祈禱不能受傷。

現在，大學彷彿國民教育，學生心不在焉、不來上課，成績的高低雙峰分配觸目驚心。要是大學畢業生的素質只有高中，究竟高等教育的意義何在？有人笑說台大的學生主要來自台北大安區，那麼，醫學系應該是羅斯福路與新生南路的扇形？表面上說多元入學，其實只是複製父母的社會經濟地位，儼然世襲。

暫且不談通盤的高教政策或技職崩盤，如果真的要讓有心向上的窮人家小孩可以念大學，應該想辦法減免學費，或提供獎學金，看不出區分公私立大學的道理。要是不想念大學的人，行行出狀元，又何必浪費時間跟金錢？選前忽然拋出補助私立大學學雜費，沒有對症下藥的營養針，顯然視為百工百業的綁樁。

（作者為國立東華大學民族事務暨發展學系教授）