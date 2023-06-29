「賴柯侯」三足分立，朱立倫主席一直主張要「下架民進黨」，就要「藍白合」才能夠辦得到，就像三國時代諸葛亮主張「孫劉聯盟」，才得以「復興漢室」。問題是：中國國民黨這個選戰的大戰略執行到現在，卻讓總統參選人的侯友宜支持度落後位居老三，直到現在「金小刀」金溥聰擔任侯團隊的競辦執行長，也尚未改變這個結構性落後態勢。究竟癥結何在？

民眾黨主席也是總統參選人的柯文哲曾說：政黨合作不是只談權力與利益的分配，還要衡量彼此雙方的價值理念，而且不要再談下架民進黨。事實上，三國時代諸葛亮提出的「孫劉聯盟」之所以會導致破裂，並不是關羽的大意失荊州，而是在於諸葛亮要的政治價值是「復興漢室」，而孫吳卻認為「漢室不可興」要「發展孫吳」。

借鏡孫劉聯盟的失敗，就是孫劉雙方在「價值理念」上的根本衝突，放在現在「賴柯侯」的選戰態勢，倘若，中國國民黨主席朱立倫，或是侯團隊的競辦執行長「金小刀」，無法認清柯文哲根本不會接受中國國民黨要「下架民進黨」的政治理念，反而像是三國時代孫吳一樣，是要「壯大民眾黨」這個道理，還要一直高喊「藍白合」，最後恐怕會像孫劉聯盟破裂，導致「下架民進黨」失敗，而無法重返執政。

相對「孫劉聯盟」，東吳魯肅曾向孫權提出「榻上策」，也就是：等到孫權拿下荊州後，將領土延伸到長江盡頭，就可以稱帝，和北方的曹操劃江而治，實現「二分天下的規劃」，這不就是民眾黨柯文哲在挖中國國民黨牆腳，以「藍白合之名，行白吞藍之實」，最終期盼達到與民進黨二分天下的詭計嗎？這不就是「白皮綠骨」柯文哲的內心算計嗎？

事實上，「白皮綠骨」的柯文哲，根本知道選上中華民國總統的機率不大，現在的高民調是虛的，民眾黨要的是在立法院能夠再增加立委席次，以達到可以向民進黨喊價、分配權力及資源的目標。柯文哲曾說自己較為適任行政院長，難道，中國國民黨主席朱立倫與「金小刀」還不能認清「藍白不能合」嗎？

（作者現為新黨輿情中心副主任）

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