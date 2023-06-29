從1912年1月1日孫中山宣誓就職臨時大總統以來，中華民國的內憂外患始終如影隨形。但是從來沒有比今天更嚴峻的。

對內，台灣已經被台獨主張者從內部異化。如同夏草從冬蟲內部竄長出來，如同異形外星人占據人體內部。如果台獨工作者當選總統，夏草會徹底脫離冬蟲，留下冬蟲屍體，異形也會從人體竄出，留下人形皮囊。無論是冬蟲屍體或人形皮囊，它的名字叫中華民國。

對外，爭奪台灣歸屬權的中美角力正方興未艾。中美雙方目前劍拔弩張，蓄勢待發，都在等明年1月台灣總統大選的結果。如果台獨工作者當選，估計2025年左右中美就會爆發戰爭。如果中國贏得戰爭，台灣很可能被納入一國一制或一國兩制。如果美國贏，台灣將正式獨立。無論哪一種結局，戰爭爆發之日，就是中華民國氣數終結之日。

總之，台獨工作者當選總統之日，就是中華民國亡國之日。亡國過程將是漸進的，先是名存實亡（戰前），然後名實皆亡（戰後）。

如果國民黨候選人當選，有望避免中美戰爭，有望保持中華民國國號，但是必須與大陸展開談判，為台灣2300萬人續命，保存台灣人自由民主的生活方式。越早談，談判籌碼越多，呼吸空間越大；越晚談，談判籌碼越少，呼吸空間越小，對台灣越不利。

拒談，永遠是台灣的選項，是民進黨的第一選項，也是至今為止的選項。但是戰鼓聲越來越密，越來越近，拒談的結果就是戰爭。戰爭的結果就是投降或毀滅。若要有和平，必須戰前談。若要有體面尊嚴的和平，必須盡早談。如果等到戰後再談，那叫做投降，不叫談判。

中國目前不搭理美國，因為中國已經決定單邊行動。美國認定中國為美國最大的安全威脅，中美已經是敵我關係。中國若要動手，不需要會談。單邊行動的主動權在中國，不在美國，更不在台灣。

2022年美國眾議院議長裴洛西訪台，造成大陸「環台軍演」，「以武促統」模式正式開啟。過去中國大陸是以和統為主軸，裴洛西訪台後則改以武統模式為主軸。「以武促統」是武統的第一階段。

以武促統，在近代史有二種模式。第一種是北平模式，第二種是西藏模式。

北平模式是兵臨城下，不戰而降。這是源自1949年1月23日華北剿匪總司令傅作義在遼瀋會戰（喪失東北）、徐蚌會戰（喪失長江以北）失敗後，與中共達成和平協議後，打開北平城門投降。

西藏模式是透過一場決定性的戰役，讓對手覺得負隅頑抗已無任何意義，只能投降。這是源自1950年10月6日的昌都戰役，中共擊潰西藏主力，順利解放西藏。

明年選出的新總統必須面對以武促統的局面。中華民國的氣數還有多久，決定權不在新總統，而是在決定選舉結果的選民手中。

（作者為立法委員）