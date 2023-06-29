如果問，民進黨執政7年兩岸關係有什麼「結構性」的變化？最重要者當然是「兵臨城下」。大陸軍機艦圍台演訓常態化，台海緩衝空間被壓縮到領海基線，美軍機艦在台海「自由航行」成為常態。2024無論誰當選總統，這個結構能改變嗎？答案並不樂觀。

兩岸一家人 放棄武統

從北京的角度，大陸透過軍事行動，已「打破」海峽中線的戰略屏障，台灣陷於戰略被動、疲於因應的不利局面，是「對台主動權」的展現。但有得必有失，大陸在兩岸博弈中愈是引入軍事力量，民進黨政府就愈是滲入國際力量，讓美國等西方國家有機可趁，大陸周邊地緣政治更形複雜。

兩岸關係70年來跌宕起伏，最大矛盾在政治，其次是外交，自八二三炮戰結束，軍事就不再是兩岸關係的衝突點。大陸也一再申明，和平統一是最優先選項，非和平或武力手段是迫不得已的最後選擇。但過去7年，蔡政府不斷挑釁大陸，加上美中關係競大於合，兩岸軍事對抗持續升高，「兵凶戰危」成為兩岸關係關鍵字。

對2024總統候選人而言，為兩岸關係擘畫和平的願景，為人民帶來可操作、可實踐的和平契機，不是光口頭喊喊「不願兵戎相見」就可以換得，更不是擴大義務役、添購武器就可以達成，而要提出可說服對岸的具體論述與可行方案。2024最重要的兩岸政見，是如何透過對話與互信，化解大陸對台獨的戰略疑慮、減輕對台軍事壓力，進而願意宣示「放棄武統」。

「不承諾放棄武力」是中共對台政策重要內涵，不因領導階層變化而改變。不過，有兩個但書：一是針對台獨，二是針對外部勢力。只要台獨勢力還在、兩岸未能建立「自主解決政治分歧、走向統一」共識，大陸就會保留「武統」的選項。但兩岸如能共同探索如何實現永久和平，不就是「將兩岸關係決定權掌握在自己手中」嗎？「不武」難道不是一個可以討論的議題嗎？

放棄武統的球，其實在台灣手中。既然北京強調「只要認同一中，什麼都可以談，家裡事什麼都好商量」，而依據中華民國憲政體制，台灣地區和大陸地區同屬中國、兩岸本來都是中國人，台灣當然有權力在一家人基礎上，要求大陸做出「不武」的承諾。侯友宜的兩岸論述以「中華民國」與「兩岸一家人」為主軸，為探討「兩岸永久和平」打下地基。

不武默契 分階段實施

習近平第3任期所強調的「融合發展」，有別於過去只有統一前和統一後兩個階段，而是介於兩者之間的1.5階段，也可稱為「和平統一現在進行式」。統一前不放棄使用武力，或許有其必要，統一後當然沒有必要使用武力，那麼，在統一1.5階段呢？台灣宣示進入統一1.5融合發展階段，大陸承諾「不使用武力」，讓台澎金馬民眾沒有顧慮地與大陸交流、融合，美國沒有理由介入，應是合情合理的安排。

效法當年八二三炮戰，由熱戰演變為「單打雙不打」，再演變為「只打宣傳彈」默契的智慧，「不武」可以分階段落實，從基於雙方默契的具體行動開始，逐漸演變為例行性的活動。若新任總統承諾，中華民國政府依憲法界定兩岸關係，認同「兩岸同屬一中」、「兩岸一家人」，大陸就停止在假日對台演訓，隨著兩岸交流逐漸深化，逐步減少或停止迫近我領海的巡航活動。如果能一步到位，談定大陸願意放棄武統相關安排，自然是上上之策。

和平不可能建立在「恐怖平衡」或「戰略威懾」上，鑄劍為犁才是和平的方法。試擬兩岸永久和平共識：「國家統一前，雙方承諾依憲依法發展兩岸關係，降低針對性軍事部署與行動，共同推動兩岸融合，促進心靈契合，自主謀求兩岸中國人的和平解決方案」。兩岸永久和平，台灣才能長治久安，誰有信心實現兩岸永久和平，選民就支持誰。