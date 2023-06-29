前總統府發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）被媒體爆料和選舉期間的李姓隨扈發生不倫戀，谷辣斯迅速請辭且獲准。但事情並未到此告一段落，除了因此衍生出各種政治上的陰謀論之外，執政黨接二連三出現性平事件甚至不倫戀，外界對民進黨道德與價值觀的快速沉淪，嘆為觀止，更為政治人物帶起的不良示範感到憤怒。

儘管谷辣斯為此事件辭職，但她和不倫戀的男主角至今都不承認有所謂的逾距行為，谷辣斯更強調不知李男有婚姻。李妻已將此案告上法庭，真相如何有待司法調查。然而，根據谷辣斯和李男外流的Line對話以及常理分析，兩人是否真的沒有發生過親密關係，外界自有判斷；從最簡單的事實觀察，如果谷辣斯完全問心無愧，何須在第一時間就請辭、總統府又怎麼會迅速准辭？谷辣斯心裡沒有鬼才怪！

不過，外遇事件當事人在東窗事發後打死不承認，早已成了綠色政治人物的標準SOP。2021年民進黨立委王定宇與時任民進黨發言人的顏若芳被爆出同居疑雲，王定宇大言不慚表示，兩人只是分租的房客與房東，並無進一步關係。即使外界高度質疑，王定宇最後也只向太太李淑吟和顏若芳道歉表示，「孤男寡女住在同一個空間確實不妥，以後也不租了。」

然後王定宇繼續氣定神閒地做他的立委，顏若芳辭去發言人一職，2022年照樣獲得市議員提名並順利當選。在當事人和民進黨看來，事情早已船過水無痕，然而，曾多次提到自己是基督徒的王定宇，內心真的平安嗎？更不要說此事所涉及的不倫與說謊，對社會道德以及對民進黨政黨形象所成的負面衝擊，很長時間都不會消失。

當然，論到近年民進黨的不倫事件，以現任衛福部次長王必勝的婚外生子最為嚴重。王必勝從一開始的說謊到最後被迫承認與外遇生子的林姓護理師間確實有長時間不當關係，但強調兩人已無來往。之後，蔡政府高層完全「不計前嫌」地拔擢王必勝為衛福部次長、防疫最高指揮官。

更不要說，民進黨立委羅致政被抓包5天內兩度與粘姓女助理在摩鐵開房間後，繼續擔任並連任立委；因「牛肉麵事件」請辭的前行政院發言人丁怡銘，第一段婚姻就曾被前妻提告與美女議員發生外遇；前總統府發言人丁允恭被爆在擔任高雄市政府新聞局長期間不但劈腿多人，且在辦公室行苟且之事，最終因私生活淫亂丟官。丁允恭不服聲請釋憲，憲法法庭審查庭裁定不受理。犯了錯還這麼理直氣壯，丁允恭果然很有民進黨風格。

民進黨眾多「不倫更生人」總是很快就能翻身，參選的參選、升官的升官，依舊笑傲江湖，可見民進黨根本就不在乎內閣閣員的品行操守，只要政治正確，行為多荒唐都可以視而不見。也正因為這樣，這類事件才會層出不窮，男男女女爭先恐後加入「不倫國家隊」，成為綠營「黃色奇蹟」的一部分。

自蔡政府執政以來，官員屢屢爆發傷風敗俗之事，墮落至極，全民一定要用選票拉下這個染黃的政黨。

（作者為資深媒體人）