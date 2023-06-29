幾個月前，民進黨在「芒果乾銷售計畫」中，採購了各類軍事裝備。報載包括了「各型飛機、發動機、防空武器、通信裝備、雷達系統、工兵裝備及地面支援各型裝備等所需軍事裝備及設施」。行政院會宣布2023年度政府總預算案，在國防開支方面，整體國防預算達5863億元，較去年成長13.9%，是近年來最高。花費數千億預算便宜了誰？無非是軍火商人與政商掮客。

為了選舉，民進黨總統參選人賴清德日前拋出補助私立大學學生學雜費的議題，行政院則加碼要讓高中職學費全免。教育部指稱89.3萬名大專學士班學生，有59.1萬名私立大專學生都未獲得政府補助，補助私立大學學雜費的目的在落實教育平權。打著「拉近公私立學校學雜費差距」的漂亮口號，私立大專院校生未來每年可獲得3萬5千元的補助。

公私立學校平權嗎？早年高等教育中公立大學學生占比不到40%，超過6成都是私立學校，私校只能用不足的學雜費維持。用於公立大學每位學生的平均費用大約是私立大學學生的4倍。近年因出生人口銳減，私校招生不足，撐不住的學校紛紛退場。硬撐的私立學校在經費嚴重不足、學生素質衰退的情況下，教學品質堪虞。

靠補助私校學雜費能挽救高等教育嗎？在國防預算狂增的現實下，教育經費的餅還是一樣這麼大，灑幣分掉150億以上的預算，其實就是分掉了其他教育經費的支出。灑幣的結果是進一步虧待了實質的高等教育。真虧得民進黨總統參選人想得出這種朝三暮四的買票技倆。

本人早在民國78年率先提出《教育基本法》的呼籲，藉以落實憲法第11條講學自由，與第21條受教之自由。努力十年，終於有了《教育基本法》。其第7條規定，「人民有依教育目的興學之自由」。在教育部歷次研議大型修正《私立學校法》，本人都有幸在列。持相同的想法，當年修法的原則，在於私人興學的「公益性」與「公共性」。興學固然不必然不許營利，但是立法限定為了公益，亦是無可厚非。公共性則是要求興學不能偏私於特定族群或特定目的。公共性不同於公立，教育部更不可以公共性為名，介入私校事務，侵害教學自由。現今的高教政策完全走了錯誤的道路。

在民國97年修改《私立學校法》時，本人建議依英、美等國制度，針對高等教育，凡非政府捐助設立，且未接受政府獎補助之獨立學校（independent school）得自行決定科系、學程、招生人數、學雜收費等事項。但草案從外聘委員之小組出門之後，重重加鎖，先增加「經學校主管機關評鑑辦理完善，績效卓著」的條件；復加入「經主管機關同意」；最後乾脆限定只有「私立國民中小學校」才得以自行決定若干教學自由。

教學研究自由對高等教育之重要性，自當不下於國民中小學。如今，私立國民中小學放開裹腳布，教學之成果與社會的體認都高於公立學校。何以高等教育要層層管制，硬要逼迫私立大學在入不敷出的預算下，求生不得求死不能？勒住私立大學教學自由的咽喉。訂定各種苛刻的獎補助條件，在私立學校被認定合格的情況下，收取微薄的經費補助。這種以獎補助為手段，扼殺教學研究自由，畫一全國私立大學，成為以私立為名的「教育部大學」，非但違反憲法與《教育基本法》，尚且不能真正提高教育水準。

國家提供獎學金或補助學生就學，是天經地義的事，但是目前只算學生人頭，勒住私立大學的脖子，點滴補助學校，不許自由興學，不能確保學生的受教品質，也救不了學校。撒幣可能對買票有實質的效用，但是高等教育怎麼辦呢？（作者為東吳大學法學院講座教授）