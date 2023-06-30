今年四川發改委發佈公告稱，計畫從2023年秋季起，將文科類和理工類學費同步上調1100元（人民幣，下同），分別達到4800元/年和5200元/年；醫學類則上調至5800元/年。

無獨有偶，吉林省發改委也發佈通知，從今年秋季入學起，對該省公辦普通高校本科學費實施結構性調整。人文科學上調至4600元/年，社科上調至4800元/年，理科、農學、體育上調至5000元/年，工科上調至5400元/年。

另外，上海多所高校也上調學費。

多地多所高校大幅上調學費，可能和地方政府財政有關。

之前我們在《未來，我們會看不起病嗎？》裡就提到過，農村訂單定向醫學生免費培養，報考免費醫學定向招生計劃的考生均須參加當年全國統一高考，實行單列志願、單設批次、單獨劃線，只招收農村生源，在本科提前批次錄取。免費定向本科醫學生錄取後、獲得入學通知書前，須與培養高校和定向就業所在地的縣級衛生健康、人力資源社會保障行政部門簽署定向培養和就業協議。

現在看來這真是個好政策，能讓家庭條件很差又想讀醫學的學生有一個免費的學醫機會，偏遠地區醫療機構也會有人力補充，算是應對學費上漲和醫療系統缺人的雙贏方案。

但這個方案今年定向免費五年制本科醫學生共計6150人。其他家境不那麼好的學生以後怎麼辦呢？

假如中國以後是美國那種大學高學費的模式，恐怕很多人就得背上助學貸款。

考慮到如今畢業生的失業率，恐怕讀大學也不會是個好主意了。

近日，第三方社會調查機構麥可思研究院發佈了2023年版就業藍皮書，其中近六成本科生起薪在6000元以下。

前段時間那些討論，什麼「脫下孔乙己的長衫」，一直都是嚴峻的現實——本科生畢業就業難，就業後的收入也不那麼理想。

以後如果大學學費進一步漲價，反倒可以淡化這個問題——覺得長衫難以脫下？那就把長衫的價格提得高高的，買都買不起，沒有機會穿了，也就不用脫下來了。

而且未來的形勢可能會更加複雜。隨著人工智能的發展，那些傳統意義上「穿著長衫」的職業，在未來還有可能被取代，導致本科生的價值進一步縮水。李開復最近就說：「如果你還年輕，不要做白領，如果已經從事這類工作，得考慮換一份不那麼容易被取代的工作。」

這讓我都感覺前途暗淡了。

未來，高昂的大學學費，暗淡的就業前途，說不定就能讓很多人勸退本科，更傾向於學一門手藝。但國內的職校建設現狀大家都知道，實在是也讓人不放心。

撲面而來的未來，確實有太多不確定性了。（豆腐乳）

（本文來源：【非凡油條】公眾號）