「大刀向鬼子們的頭上砍去！」這首聞名中外的《大刀進行曲》，所描寫的正是趙登禹將軍所率大刀隊駐守長城，在缺乏武器及彈藥下，以大刀為武器，與日軍英勇近戰肉搏，取得了長城抗戰喜峰口戰役的勝利，此歌曲傳頌大時代，鼓舞了國人的堅決抗日的情操，趙登禹扛起大鋼刀，砍下敵人頭顱的英勇事蹟，激勵著無數熱血青年奔赴抗戰前線。

趙登禹（1898-1937年），字舜臣，山東渮澤人。出生在一個貧窮家庭。趙登禹少年時父親就去世了，全仰賴母親一人撫養長大。13歲時，趙登禹拜武術名師朱鳳軍門下，成為朱的入室弟子，趙登禹喜好武術，聰明好學，膽識過人，三年光景即學會中華武術中太極、八卦、少林等各大門派拳術及槍、刀、劍、棍等兵器，他身高有190公分，標準的山東大漢，可謂一身俠氣。

民國3年春天，剛滿16歲的趙登禹和二哥趙登堯及同村好友趙學禮、趙全勝等決定入伍從軍，投靠直系軍閥馮玉祥麾下的16混成旅第1團第3營擔任士兵，有一次趙登禹在軍中表演武術拳腳，他接連擊敗軍中多名武術教官好手，讓馮玉祥大為讚賞這年輕小夥子，就把趙登禹調到馮玉祥的身邊擔任隨護。

民國7年秋天，趙登禹跟隨部隊來到湖南常德駐防。有一回，部隊在德山山麓演習，忽然草叢間躍出一隻老虎，老虎身長約2.5公尺，張開嘴巴露出獠牙，異常的凶猛，士兵們見到這隻大老虎都嚇得落荒而逃，只見趙登禹膽大心細，吩咐幾位士兵將老虎團團圍住，他取出手槍連發數槍將老虎打傷，再一躍到猛虎身上，使勁拳腳功夫猛打，一身習武的趙登禹果然身手不凡，可以說是鐵拳出手一擊雷霆萬鈞，拳拳到位打得猛虎奄奄一息。

趙登禹這現代版的「武松打虎」，頓時成了軍隊風雲人物，名聲大到連馮玉祥都知道此事，對趙登禹更加刮目相看，他要趙登禹到照相館拍了一張騎在虎皮標本背上揮拳的照片，馮玉祥還特別在照片上提了「打虎將軍」4個字，給趙登禹作紀念。民國26年7月28日趙登禹在北平抗戰中殉國犧牲，31日，馮玉祥在南京還找出這張照片來悼念他，顯然馮玉祥很器重趙登禹的武術拳腳本領。

趙登禹將軍率國軍第29軍近千餘名戰士扛大刀，夜襲敵軍陣營的行動，取得喜峰口戰役勝利。（圖文：莊秉漢）

國民革命軍第29軍，其前身是「西北軍」，是當年馮玉祥所創建的，由於馮的軍隊兵員擴充太快，槍枝彈藥不足，只好把武術刀劍帶入軍隊，馮玉祥讓每位士兵配發一把大刀，大刀重約2公斤，握柄約20公分，刀寬約10公分，刀長度約60公分，大刀的鋒首部位刃開兩邊，砍劈及捅刺都相當鋒利，在與「中央軍」、「東北軍」等多支部隊相較，「西北軍」的裝備極差，就算後來投靠國民政府，改番號為第29軍，還是得不到武器裝備的有效補充，想要在戰場上發揮優勢，士兵只能苦練大刀，他們結合中國武術發展出「破鋒八刀」的刀法，經過長期訓練，大刀成為了國軍第29軍在近戰白刃搏鬥的特殊重要武器，當時民眾都稱呼他們為「大刀隊」。

「九一八」事變後，日寇完全占領東北，民國22年3月，日軍一路南下，到達長城喜峰口，喜峰口是萬里長城上的重要關卡，是燕山山脈東段的隘口，路通南北，日軍若突破此處，即可暢行無阻進攻華北平原，當時喜峰口是由東北軍的萬福麟軍隊把守，沒想到剛與日軍交戰，該支軍隊就潰敗，蔣中正緊急命令第29軍軍長宋哲元接管北平東邊的長城岭子口、喜峰口、馬蘭關防線，趙登禹當時擔任第29軍第37師第109旅旅長，宋哲元知道趙登禹是一位很頑強又懂得戰術的傑出軍事將領，就派趙登禹負責長城喜峰口抵禦日寇任務，命令他絕對不能丟失喜峰口。

趙登禹旅長原本駐防河北薊縣，當時華北仍然酷寒，他頂著寒風大雪，不分晝夜行軍，3月9日率部趕到喜峰口時，日軍鈴木師團已經占領喜峰口高地，數百騎兵也在長城腳下，不過，趙登禹等人沒有絲毫退縮，與日軍展開激烈的高地爭奪戰，國軍與日軍來回反覆衝殺，殲滅敵寇數百餘名於陣前，趙登禹終於占領了高地這有利地形。日軍眼見出現頹勢，當天晚上，緊急增調2000多人。

隔天，日軍在喜峰口發動總攻擊，其挾飛機、裝甲車掩護重兵，砲彈連續不斷向國軍的高地投來，趙登禹見到日軍大軍壓境，部隊人數越打越少，他要求所率部隊先忍住，不要再放一槍一彈還擊，指示士兵伏臥在喜峰口兩側的山巒處，等待日軍轟炸3小時後，以為趙登禹旅部喪失有生力量，準備占領國軍陣地時，趙登禹帶領國軍眾弟兄返回戰壕，一等日軍走近，趙登禹率部隊從戰壕中躥了出來，他們用國軍第29軍的特殊冷兵器「大鋼刀」，還有手槍、手榴彈，蜂擁而上展開近距離肉搏戰。由於兩軍相接、混雜交戰，日軍的飛機、大炮、坦克等優勢軍力無法分辨敵我，頓時發揮不了作用。

趙登禹率部殺出，人人手裡揮舞著一把大鋼刀殺敵，砍傷日軍無數，紛紛倒落壕溝。在激戰中，趙登禹旅長左腿被日軍刺中負傷，但是他不願退出戰鬥，撕下布料包紮傷口後，繼續揮刀殺敵，勇往直前。喜峰口一戰，大刀隊砍殺日軍百餘人，大大打擊了日本鬼子的囂張氣焰。

日軍的噩夢還沒有結束，當天入夜，經情報蒐集得知日軍第14混成旅團和山砲中隊正在營地休息，第37師師長馮治安與38師師長張自忠認為日軍具有武器和裝備上的絕對優勢，國軍第29軍若想在長城喜峰口戰役獲取勝利，必須「以己之長克敵之短」，唯有以「大刀隊」夜深人靜奇襲日軍陣地，才能讓日軍士氣整個瓦解。

旅長趙登禹與國軍第29軍近千餘名戰士紛紛響應扛大刀，夜襲敵軍陣營的行動，每個大刀隊員都把自己的家庭地址和親人聯繫方式給登記下來，萬一戰鬥中壯烈成仁犧牲，好方便連繫親人其「為國盡忠」之死訊，另外有父子檔、兄弟檔必須有一人退出行動，以保留家族香火命脈，就這樣，趙登禹趁著夜黑風高，踏雪潛行，戰士們每人背上扛起一把大鋼刀，自兩翼迂迴到日軍側後包抄，3月11日淩晨兩、三點，戰鬥摸黑打響，他們在日軍警戒疏忽下手，掀開敵軍帳篷，揮起大刀砍向入睡日本兵的脖子，由於大刀隊受過近戰搏鬥訓練，日軍在睡夢中驚醒，措手不及，腦袋被砍下，人頭滿地滾落，死傷格外慘重，有的日本兵醒了過來，以為「天將神兵」，奪帳篷而竄出，反被守在外頭的大刀隊肉搏斬殺，大刀隊此次夜襲，趙登禹率軍共砍殺了數百餘名日本兵，還燒毀日軍糧草，消滅軍馬數十匹，炸毀了火炮和車輛，當然，這些大刀隊雖然生死無懼，但畢竟也是血肉之軀，最後僅有幾十人生還而回。隔天，日軍被大刀夜襲驚魂未定，攻勢頓挫，軍心士氣完全喪失，黃昏時日軍被迫撤出長城線。

國民革命軍第29軍的大刀。（圖文：莊秉漢）

大刀隊的成功夜襲，日本《朝日新聞》也不得不承認的說：「明治大帝造兵以來，皇軍名譽盡喪於喜峰口外，而遭受六十年來未有之侮辱。」事後，日本兵對第29軍大刀隊聞風喪膽，脖子上都套上皮質包裹的鐵片項圈，深怕哪一天，又有天兵天將趁夜晚奇襲，大刀一揮砍下頭顱。

國軍第29軍「喜峰口大捷」的消息傳出，鼓舞了全國軍民的抗戰士氣，趙登禹帶領大刀隊英勇事蹟威名遠揚，國人被積壓的情緒沸騰了起來，音樂家麥新連夜譜寫了「大刀進行曲」。歌詞內容為：

大刀向鬼子們的頭上砍去！

二十九軍的弟兄們！

抗戰的一天來到了，

抗戰的一天來到了！

前面有東北的義勇軍，

後面有全國的老百姓，

咱們二十九軍不是孤軍，

看準那敵人！

把他消滅，把他消滅！（喊：衝啊！）

大刀向鬼子們的頭上砍去！（喊：殺！）

這首曲子後來在八年抗戰期間不斷傳唱，影響了一個大時代，裡面說的人就是趙登禹所率領的大刀隊。

國軍第29軍在長城抗日喜峰口戰役中獲得代表性的勝利，趙登禹旅長被國民政府授予陸軍中將軍銜，獲頒軍人最高榮譽的「青天白日勳章」，他的第109旅亦被擴編為第132師，趙登禹升任首任師長，然而趙登禹將軍卻也在喜峰口戰役中造成腿傷，日後行動變得不方便，但是他曾對妻子倪玉書女士說：「腿部受傷是小紀念，戰死沙場才是大紀念。」

「喜峰口大捷」，據史料記載有大刀隊劈殺日軍5、6百人的說法，更有擴大到殲敵超過1千餘人的情節描述。不過，晚近有學者指出，當年大刀隊的戰績有誇大浮報的嫌疑，甚至考證日軍戰死者中，並沒有人是被大刀砍死的。筆者以為，姑且不論，趙登禹所率領的大刀隊到底在鋼刀下到底斬殺了多少敵人頭顱？！當時國軍第29軍在喜峰口戰役的英勇事蹟，能在全國各地大江南北廣為流傳，主因在於國軍輕、重武器裝備皆遜於日軍情況下，他們能夠抵擋日軍飛機、大砲、坦克進犯攻擊，只剩下手中握有冷兵器時代的大刀，趙登禹將軍和大刀隊戰士們沒有選擇避戰甚至投降，以落後的武器，憑藉血肉之軀造就銅牆鐵壁，重挫了日軍的氣焰，這種「我死國生」的豪情壯志，激勵了民心士氣，才有中國人築成血肉長城，換得八年抗戰的勝利。

（作者為臉書「我的抗戰」版主）