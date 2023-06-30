生技產業是全球各國都高度看好的未來產業，也是過去30年，不分黨派政府一致大力推動的「策略新興產業」。但在發展的漫漫長路中，始終未能達到國人的期待，原因何在？簡單來說就是水土不服，台灣有諸多生技產業發展所需的環境、法規、及機制均尚未到位，而其中之一，就是要有一個能支持生技產業長期發展的資本市場。

生技產業與台灣過去所熟悉的製造業大不相同。我們熟悉的電子、半導體、化工、機械等產業多以製造為主，屬於「工程產業」（Business of Engineering），在公司成立開始投資時，基本科學原理都已釐清，接下來的重點，在於如何找到好的應用，如何建廠大量生產，如何降低成本，如何做好供應鏈，這當中雖仍需要許多技術及產品的發明改良，但不確定性較低，也較接近市場，因此風險相對較低。

但生技產業則是一個「科學產業」（Business of Science），從早期生命科學尚在研究階段就已成立公司，是一個起步早、時程長，不確定性高的創新產業。再加上因攸關生命安全而受到法規嚴格管制，導致生技產業的產品開發時程更長、所需資源更多、成功機率更低。這樣的科學產業能投資嗎？這可以從國際上很多成功生技案例得到答案。

以美國那斯達克（Nasdaq）為例，我們可以看到有很多目前上市的生技公司，不但尚未獲利，也還有許多公司沒有營收，但它們的股價和市值卻很高。同時我們也可以看到，許多在30年前上市、當年沒有營收和獲利的小型生技公司如Amgen、Genentech 等，如今已經發展成全球知名的大型藥廠，投資人收穫滿滿。所以生技不但可以投資，一旦成功，單價高、市場大、回收倍數非常高，是一個高風險、高報酬的產業。

在資金募集方面，由於生技產品從研發、到上市、到獲利的時程拉得很長，往往須要1、20年，很少投資人可以忍受那麼長期沒有回收，因此投資必須經由轉手分階段完成。有些專投早期研發型公司，有些專投中期公司推進臨床驗證，有些則專投晚期生產銷售的生技醫藥公司，每個階段都創造不同的價值，即使產品尚未進到市場，也可以有不同的估值及回收。

因此，相對於一般製造業一次投資、短期回收的「百米短跑」相比，生技產業的投資像是一場「接力馬拉松」，必須要靠許多不同的公司分段合作，一棒接一棒，才能跑完從研發到商品化、進而最終獲利的終點。

針對這些特性，生技產業投資及募集資金的平台，也必然與一般講求規模和短期獲利的股市大不相同。首先它的投資人必須要有高風險高報酬的胃納，其次要有管理及承擔更高風險的能力，更須要有前瞻而深入的科學及研發知識，及熟悉生技產業營運模式及評價的專業，而投資交易的平台及規則需更靈活有彈性。美國因為有這樣具前瞻性、能支持高風險的資本市場及投資人，才可能培養出今天蓬勃發展的生技產業。

最近看到證交所創新板（TIB）積極主動對外招商，充滿著專業熱情，令人印象深刻，也為台灣生技產業看到了新希望。創新板符合創新科學產業早期無營收、開發時程長、及高風險高報酬的特性，應該可吸引相當多創新公司及專業的投資人。

目前的瓶頸，在於交易及融資量能尚嫌不足，且國際能見度較低，期望未來能加強國際推廣合作，進而引進更多外資。此外，如何做好高風險的監管機制，避免劣幣驅逐良幣，也是需要特別加強的。當然在這樣的資本平台上，投資人本身就需要負擔起較高的成敗風險和責任。但無論如何，這個資本市場還需要贏得投資人及上市公司的長期信任，只有培養出更多成功的上市公司，投資人才會買單，市場也才會興旺。

總之，創新產業的發展主要靠兩隻腳，一隻是創新科技和團隊，另一隻則是充裕的資金，沒有資金產業無法存活，而像生技這類高風險的創新產業，尤其需要有能承擔高風險的資金來支持，才可能持續投入研發，把創新產品推到市場上。

如果一個國家一直停留在傳統低風險的投資思維，而缺少願意瞭解創新科技、且喜歡高風險高報酬的投資人，也缺少能提供高風險高報酬投資交易的資本市場，那這個國家就不可能發展真正創新的科學產業。我們期待將來創新板能成長茁壯，為台灣生技產業帶來新動力。