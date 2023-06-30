日前，俄羅斯宣布9月3日為「戰勝軍國主義日本」紀念日，6月26日日本向俄方抗議。6月27日晚上11點我國防部罕見發布新聞稿，我軍發現「2艘俄羅斯籍護衛艦，由南向北航經我東部海域，並自蘇澳外海向東南方向脫離我應變區」。

次（28）日媒體也揭露27日下午，當時俄軍航經上述海域，有我漁民目擊在宜蘭東澳外海約26浬處，2艘俄羅斯守護級護衛艦，以及日本海上自衛隊補給艦一艘。對此引發漁民疑慮，此海域怎不是共艦？而是俄艦？而後者，不是應該在俄烏戰爭場域嗎？對此，也引發台日高度關注，並嚴密監控。

首先，俄羅斯海軍下轄有北方艦隊、太平洋艦隊、黑海艦隊、波羅的海艦隊、以及裏海艦隊等，每個海軍艦隊均有負責與訓練的海區及海域。

回顧，在上世紀冷戰時期，美蘇海上軍事力量的較勁，太平洋艦隊所屬艦船巡弋與遠海訓練，從日本海、西太平洋、遠至南海。越南在1979年與蘇聯簽訂協議，無償租用金蘭灣25年，隨後越南無租借給其他國家。雖然，1991年蘇聯瓦解，但越南與俄羅斯迄今仍有軍事合作（軍售），因此每年進行年度性例行性遠海訓練也均屬常態。

其次，經查俄羅斯太平洋艦隊近期有兩艘護衛艦「完美號」/333、「響亮號」/335、卡-27PL艦載反潛直升機和「佩琴加河號」中型油輪等，6月上旬參與印尼在錫江舉辦之「科莫多-2023」多國海上聯合演習後，前往印尼泗水港訪問整補，北上經南海海域進行反潛訓練。

而「響亮號」/335、「完美號」/333，為俄羅斯海軍聖彼得堡的「金剛石」中央海事設計局設計之新型多用途匿蹤護衛艦，滿載排水量2300噸之守護級護衛艦/俄型號為20380），主戰武器配備4具4聯裝3K96「多面堡」防空導彈、射程130公里之2具4聯裝3M24「天王星」反艦導彈，前述均屬於目前俄羅斯海軍戰略「近海防禦」現役過渡型作戰艦。

最後，查詢前述2作戰艦船，曾先後於5月12日及14日曾與「佩琴加河號」中型油輪先後由駐地海參崴港經日本海、對馬海峽進入黃海、續由東海過日本與那國島和西表島之間的海域向西南航行，駛向太平洋、抵印尼參訓與訪問、南海反潛訓練、近日出現宜蘭東澳外海出現2艘俄羅斯作戰艦，另一艘遠洋艦隊隨行油輪應該在艦隊遠處、依據國際法未駛入他國12浬領海、以往外艦駛近我鄰接區時有所聞、我軍發現予以提示遠離等觀之，推斷上述俄羅斯太平洋艦隊之遠海訓練編隊係結束遠海訓練任務，北上將駛返駐地歸建，我國人無須擔心。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會研究員、文化國發所博士）

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