新聞自由和人權有甚麼關係嗎？新聞自由真能保障人權嗎？捍衛新聞自由的媒體工作者算是人權鬥士嗎？

應邀來台在「世界新聞媒體年會」開幕式講演的前CNN東南亞首席記者、擁有美國和菲律賓雙重國籍的瑪麗亞·雷薩(Maria A. Ressa)的故事，頗堪玩味。

瑪麗亞·雷薩堅持新聞自由，嚴厲批評菲國前總統杜特蒂毒品戰爭中濫用國家和警察暴力，多次遭逮捕下獄，國際人權團體和新聞記者協會，紛紛聲援她。2021年，她獲頒諾貝爾和平獎。

杜特蒂對毒梟、毒品宣戰的手法，容或有值得商榷之處，濫用國家和警察暴力，也是事實。但是，誰又來關心那些被毒梟威逼種植毒品、因爭奪市場而遭毒梟槍殺、因吸食毒品傾家蕩產者的孩童們的人權呢？毒品氾濫，單靠忠實報導國家暴力對付毒梟的故事，真能有助於世界和平嗎？

美國號稱是最講究新聞自由的國度，另一方面，美國也是全世界吸食毒品人數最多、人口占比例最高的國家；同時，美國也全球槍枝氾濫最嚴重的國家，每年死於槍殺的人數甚至還超過一場戰爭。除此以外，美國有超過10%的人民生活在貧窮線下。

毒品和槍枝氾濫與貧窮，美國媒體確有忠實報導，也客觀呈現了美國的人權問題和社會秩序的崩解。問題是，美國的新聞自由能解決毒品槍枝氾濫以及貧窮的問題嗎？新聞自由對人權和平，究竟有何貢獻？

崇尚新聞自由的美國媒體，並不能阻止美國政府假借大規模毀滅性武器的假情報入侵伊拉克，也不能阻止美國軍援烏克蘭的代理戰爭。美式的新聞自由既不能給世界帶來和平，也不能緩解當今世界嚴重的人權問題；高舉新聞自由的大纛，又如何能給風雲詭譎的台海帶來和平與人權呢？

新聞自由與人權關係的最大荒謬，莫過於西方媒體對新疆維吾爾再教育營，以及維吾爾種族滅絕的報導了。

前者的報導，迄今沒有出示令人信服的確鑿證據，而西方媒體所謂的「種族滅絕」，在人口統計上居然是維吾爾族人口增加了一倍有餘。至於美軍入侵伊拉克、阿富汗所造成的人權悲劇，崇尚新聞自由的西方媒體，少有評論。

西方媒體強調新聞自由和人權的關係，很多時候，是因人設事，是議題設定下的產物；而強調捍衛新聞自由的人士，往往未必是人權鬥士，而是花言巧語的政客。

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