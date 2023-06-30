恭喜！總統府發言人Kolas的不倫戀新聞上了韓國主流媒體《朝鮮日報》、《中央日報》等。恭喜的理由很簡單，因為在韓國，最多的新聞只有三星與台積電的半導體競爭，韓國希望5年內趕上台灣。

這一陣子，台灣真熱鬧，主要是面對即將來臨的總統和立委選舉，台灣人民趁機把內心的話統統吐出來發洩。說實話，目前這現象是冰山一角，等到政黨輪替後，才能像韓國人民一樣，享受今天的百花齊放民主自由。

自從南韓政黨輪替後，這1年以來，韓國人民每天睜開眼睛就是文在寅執政5年期間的腐敗事蹟一一攤在陽光下，如何把韓國民主、法治倒退，所幸今天選出「檢察官總統」尹錫悅來重新整治混亂不堪的國家。

尹錫悅不負眾望，推出一連串的「只有法律，沒有情面」嚴懲弊案。最顯著的例子是，曾一手提拔尹錫悅加入特偵組偵辦兩位總統入獄的恩人朴英洙組長，因多起受賄案起訴在案，正進入司法程序。原認為，尹錫悅不會把朴英洙抓進牢房，但出乎一般預料。

文在寅的右手前法務部長曹國因偽造文書案，第一審已判刑2年。很快，也要進入牢獄陪伴政在坐牢的太太鄭慶心教授。國立首爾大學也罷免曹國法律系教授一職。相形之下，台灣的台大，對於陳明通教授輕輕放下，讓他在外喊出林智堅碩士論文抄襲是「世紀大冤案」。這場戲，讓台灣年輕學生實在看不下去，非要到明年選舉時總算帳不可了。

再看看韓國主管媒體的「放送委員會」委員長韓相赫的命運。雖任期未滿，但由尹錫悅下令免職，隨之KBS、MBC等反尹錫悅的電視也要一起「陪葬」，這也說明，沒有主持言論自由，盲目偏癱的新聞或電視，遲早被韓國人民丟進垃圾桶的事實。對台灣NCC來說，是一項最嚴重警示。

現在輪到大法院長金命洙因謊話案接受法律制裁了。大法院法官14名中，預料有13名面臨撤換。金命洙6年期間，韓國法界人士稱是最黑暗，審判拖延或對政權有利。韓國人民盼望金命洙和捲入大庄洞土地開發案的權純一大法官，也無法避免牢獄之災。

現任民主黨代表李在明擔任城南市長和京畿道知事期間，涉及各項土地開發弊案等，目前在韓國檢方的全力調查下，預料7月國會休會期，讓韓國人民眼睛看到李在明站在法庭上。心情百般不安的是在故鄉開書店的文在寅前總統夫婦，正在排隊等候叫名順序。這一切可以證明，權力是一時的，享受富貴榮華也是一瞬間的事實。

台灣與韓國明年初舉行重大選舉，以目前韓國選情來看，民主黨國會議員們忐忑不安。台灣舉行的總統、立委選舉，尤其比南韓更重要，恐怕是另一類台、韓兩國政治發展的起跑點。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授)

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※