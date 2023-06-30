行政院會助選賴清德大撒幣？明年2月起，減免私立大專院校生學雜費每人每年35000元，搭配大專經濟弱勢學生加碼減免學雜費15000元至20000元、高中職免學費，以及精進就學貸款。估計受惠人數達63萬人，經費總需求220億元，由行政院額外編列預算，全數支應。

早說過，這是羊毛出在狗身上，豬買單！最終買單的，還是納稅人。受惠的，可能是63萬高中職學生和就讀私立大專的學生，受害的，卻遠遠超過63萬人呢！

減免私立大專學生學雜費，真能讓學生發憤向上？就能保證私校不調漲學雜費？保證私校招得到學生？保證搖搖欲墜的私校不關門大吉？保證沒有人藉機A補助？

不是有句話說：授人以魚，不如授人以漁嗎？送魚給人，不如教他怎麼捕魚。

與其減免私立大專學生的學雜費，何不用這筆預算教授全體大專學生就業和謀生技能？或者，應該用這220億的預算來增加大專教師的薪資，汰劣擇優，提高教師的教學動機和學術專業？

其實，民進黨也沒什麼勝選把握，刻意將此案的實施日期訂在大選之後的明年2月。如此一來，選輸了，可以把燙手山竽丟給下任總統。選贏了，照舊一推二五六，就說老共打壓、在野黨掣肘，無法編列預算。千錯萬錯，搞不好，還是馬英九的錯！

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