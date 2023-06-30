民進黨的發言人們像得了瘟疫，最近紛紛翻車！總統府發言人谷辣斯涉及不倫戀、總統參選人賴清德發言人戴瑋珊涉嫌新北市幼兒園餵藥事件中造謠、行政院發言人林子倫無視NCC護航府院黑手介入疑雲爭議的鏡電視審照案，還好意思說「尊重NCC法定職權」，前任NCC主委詹婷怡難道不是因為不聽前院長蘇貞昌的話，才換上聽話的陳耀祥嗎？

府院黨發言人是形象化妝師，照理來說應該幫助府院黨擦脂抹粉，給執政黨施政形象加分才對，沒想到，谷辣斯、戴瑋珊、林子倫惹火上身，不倫桃花朵朵開、製造社會恐慌、黑箱審照鏡電視，完全脫離民意的期待。

如果社會大眾不健忘，民進黨近來惹上腥羶色、造謠的發言人還真不少，前陣子「小芳有空嗎」的陳宗彥、才幹過人的丁允恭、同居房客附贈早餐送上班的顏若芳、造謠冠軍牛肉麵使用萊牛的丁怡銘……民進黨的發言人們，簡直就像一門高風險行業，折損率超高，細數這類出包，小英執政時期最多；泥菩薩過江自身難保，又哪能幫誰改善形象？

實言之，民進黨強勢執政寵慣了這群本該成為政治明星的年輕發言人們，又特愛任用高顏值的帥哥美女擔任發言人，以博得民眾好感，不過這些人本身道德標準低下、政治判斷跟隨意識形態錯謬不斷，抵擋不了權色誘惑，性騷、外遇、不倫、造謠……，一旦出事了，小英男孩、小英女孩全成了反諷的負面詞，對執政黨的形象傷害實在是慘不忍睹。

民進黨發言人的翻車症候群，證諸西方政治名言「權力使人腐化，絕對權力絕對腐化」果然不假。

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